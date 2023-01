Comunali Carcare, De Vecchi non si ricandiderà a sindaco: "Priorità agli affetti familiari"

L'annuncio è arrivato nella mattinata odierna: Christian De Vecchi non si ricandiderà a sindaco di Carcare: "Ci tenevo a sgomberare il campo da ogni illazione e strumentalizzazione politica - spiega De Vecchi - Ho deciso di fare un passo indietro, ma resterò a disposizione del mio gruppo di maggioranza per partecipare con un altro ruolo alle prossime comunali in programma quest'anno".

"Si tratta di una scelta maturata nel tempo, circa due anni fa - aggiunge - Ho deciso di dedicare più tempo agli affetti familiari alla fine del mio mandato amministrativo".

"Questa notizia non rappresenta una novità all'interno del nostro gruppo politico amministrativo - prosegue De Vecchi - Un anno e mezzo fa avevo già manifestato le mie intenzioni a tutti i colleghi in modo tale da consentire loro di organizzarsi".

"Il nostro è un gruppo sano e coeso, senza nessun egoismo politico, caratterizzato da valori importanti come l'onesta e l'amicizia. Dal 2009 (con il primo mandato di Franco Bologna, ndr) ha sempre governato Carcare ragionando in funzione della cittadinanza. Questa continuità amministrativa rappresenterà la trave portante della lista che si candiderà alle prossime comunali".

"Gli ultimi 4 anni e mezzo, dal secondo dopoguerra in avanti, hanno rappresentato il periodo più complicato per amministrare gli enti locali. Nonostante le tante problematiche, a partire dalla pandemia, abbiamo lavorato per garantire tutti i servizi alla cittadinanza. Grazie al reperimento dei bandi amministrativi legati al Covid non abbiamo lasciato indietro nessuno".

"Abbiamo messo in campo una politica innovativa, lavorando tantissimo per accedere ai bandi di enti superiori, portando a casa oltre 9 milioni di euro di risorse in conto capitale per la realizzazione (oppure restaurazione) di opere pubbliche. Alcuni di questi interventi troveranno compimento nei prossimi anni".

La difesa del suolo e la messa in sicurezza delle scuole hanno rappresentato due settori cardini dell'amministrazione De Vecchi: "Partecipando ai bandi abbiamo ottenuto 5 milioni di euro tra finanziamenti e somme urgenze per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e il ripristino dei danni alluvionali".

"Per quanto riguarda il settore formativo/scolastico, abbiamo dato seguito alla vocazione storica del nostro comune, reperendo un milione e mezzo per la ristrutturazione, nonché l'efficientamento energetico degli edifici scolastici".

L'incontro si è concluso con una riflessione in vista delle prossime comunali, in particolare sull'individuazione del candidato sindaco, che sarà scelto sempre all'insegna della continuità di gruppo: "Tutti gli elementi della giunta comunale hanno le capacità necessarie per aspirare al ruolo di primo cittadino. La base del gruppo storico ha dato la propria disponibilità per far parte della lista. Stiamo lavorando per cercare altre persone che rispettino i nostri valori", conclude De Vecchi.