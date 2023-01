Attraversamenti pedonali ad Albissola: la giunta approva il progetto per renderli rialzati e illuminati

È stato approvato nella giunta comunale di Albissola Marina il progetto definitivo per un intervento strutturale per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni in alcuni tratti della viabilità comunale.

In più di un'occasione i cittadini si sono lamentati degli attraversamenti pedonali albissolesi visto che gli automobilisti molto spesso nel centro del paese sull'Aurelia in Corso Bigliati non danno la precedenza ai pedoni e si sono verificati investimenti, uno dei quali nei pressi dello svincolo con viale Faraggiana che ha visto morire Miranda Galassi, 81 anni, nell'aprile del 2018.

L'amministrazione comunale ha così disposto la progettazione per l'installazione di attraversamenti stradali "rialzati" e attraversamenti stradali "smart" (le strisce pedonali vengono illuminate e le auto le vedono a distanza) in grado di migliorare sensibilmente la sicurezza degli utenti.

Il progetto definitivo si attesta sui 125mila euro. Il comune richiederà un finanziamento e se verrà ammesso cofinanzierà l'intervento al 30%.