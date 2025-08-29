Nasconde 25mila euro nel bagaglio: nei guai un viaggiatore iracheno

I funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Vado Ligure dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Albenga, hanno sequestrato 25mila euro in contanti a un cittadino di nazionalità irachena, atterrato nello spazio doganale italiano a bordo di un volo privato proveniente dalla Romania.

Il passeggero, in arrivo presso il Riviera Airport di Villanova d’Albenga, aveva dichiarato di non detenere denaro contante per un valore pari o superiore al limite di 10mila euro consentito per l’ingresso in Italia. Nondimeno, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari ADM hanno ritenuto di sottoporre a attenta verifica il bagaglio personale del viaggiatore, rinvenendo – occultati tra i suoi effetti personali – denaro contante per un controvalore complessivo di 25mila euro, in banconote da 50 e 100 euro.

Nei suoi confronti è stata pertanto contestata la violazione della disciplina in materia valutaria di cui al d.lgs. 19/11/2008 n. 195; il viaggiatore, ammesse le sue responsabilità, ha ritenuto di definire la violazione aderendo all’istituto della definizione agevolata, versando immediatamente, a titolo di oblazione, l’importo di circa 5mila euro.

Il “Riviera Airport” di Albenga ha visto, in questa prima parte del 2025, un sensibile aumento dei voli extra UE rispetto al 2024, con un netto +25%. I mesi estivi, che da sempre registrano una forte presenza di turismo estero in Liguria, hanno reso quindi necessaria un’intensificazione delle attività di verifica congiunte svolte da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, verifiche volte a contrastare, tra le altre, anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi dei viaggiatori in arrivo dall’estero.

Tali attività sono a maggior modo rese possibili dalla recente stipula del Protocollo d’Intesa tra Guardia di Finanza e ADM, che supporta e favorisce un celere scambio informativo nella provincia di Savona.