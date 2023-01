Guida turistica durante un viaggio in Egitto

Stai pensando di Viaggio Egitto? Allora sei nel posto giusto. Dovresti conoscere l'Egitto prima di fare un tour crociera nilo e cairo. Il turismo in Egitto è la cosa più informata da fare in quanto questo paese diverso e incredibile propone un elenco di cose da fare in Egitto che possono sostenere la tua immaginazione. Ecco un elenco di luoghi da non perdere per garantire che il tuo viaggio in Egitto rimanga immortalato. Quindi, cominciamo!

1. Valle dei Re

La Valle dei Re è un punto di riferimento significativo nel turismo egiziano e tra le cose popolari da fare in Egitto. Sebbene non sia consentito scattare foto in quel luogo in quanto si tratta di un mausoleo di tombe, a tale riguardo, non c'è motivo per non rallegrarsi nel passato e nel significato sociale del luogo. Tieni presente che solo 3 tombe sono aperte in un determinato momento per riposare le altre persone e quali 3 miri a garantire è una questione di fortuna e destino. Tuttavia, è un'esperienza meravigliosa camminare lungo il tunnel, che è interamente di geroglifici in diversi colori, e così proprio alla fine si trova la grande camera della tomba con le enormi tombe.

2. Piramidi di Giza

Il turismo egiziano può essere pensato solo con la visita alle grandi piramidi di Giza, che rappresentano la cosa essenziale da fare in Egitto. Citate come tra le meraviglie del mondo, le piramidi sono grandi e degne di nota. La Grande Piramide e la vicina Sfinge potrebbero costarti un po' di più da visitare, e semplicemente ne vale la pena. Sebbene non sia in condizioni così pulite come la Piramide di Sakkara, questa meraviglia del mondo non può mancare. Un altro dei servizi fotografici significativi per arrivare qui è il bacio dello scatto della Grande Sfinge.

3. Templi di Abu Simbel

Abu Simbel è un altro punto di riferimento del turismo egiziano che vale la pena visitarlo. Si trova a 3-4 ore di auto da Assuan ed è generalmente considerato un importante luogo turistico tra le diverse cose da fare in Egitto. tiCattura i 2 prodigiosi templi scavati nella roccia del XIII secolo di Abu Simbel, che lasciano cadere il lago Naseer e sono stati incitati più in alto nella roccia mentre la diga di Assuan è stata costruita nella sua località principale.

4. Museo Egizio

Tutti concordano che il Museo Egizio nel centro del Cairo si trova a nord di Midan Tahrir. La sua visita è significativa per realizzare il turismo in Egitto ed è una tappa essenziale tra le cose da fare in Egitto. Puoi passare ore a scoprire la storia, la coltivazione, l'arte, il background tecnologico, la musica o i geroglifici.

5. Monte Sinai

Il Monte Sinai è uno dei luoghi e delle cose da visitare in Egitto, essendo una casa del turismo egiziano e del viaggio dei pellegrini cristiani, ebrei e musulmani. Questa è presumibilmente la Gebel Musa o la casa in cui Dio parlò a Mosè da un cespuglio di fuoco e gli presentò le tavolette di pietra del Decalogo. Puoi scegliere di utilizzare uno dei 3 percorsi verso il tendone chiamato il più facile Camel Trail, la salita a strapiombo attraverso i gradini del pentimento o il sentiero Wadi Al Arbain. Dai un'occhiata ai tempi biblici mentre ti arrampichi sulla cima del monte Sinai e porta i panorami gratuitamente.

Riassumere

Il semplice numero di cose da fare in Egitto lo rende un luogo di vacanza perfetto per chi viaggia in Egitto. chi vorrebbe esplorare i manufatti, i punti di riferimento sociali e le azioni avventurose che vengono lanciate come attrattive del turismo egiziano, il fiume Nilo, più allungato del mondo, i vecchi templi e le piramidi, le meraviglie del Mar Rosso e del Cairo e altro ancora.