Savona, il 2 febbraio in Cattedrale la messa per la Presentazione di Gesù

Giovedì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme, popolarmente nota con il nome di Candelora e coincidente con la 27esima Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Alle ore 17:30 nella Cappella Sistina si terrà la benedizione delle candele, simbolo di Cristo, che è "luce per illuminare le genti", come il Bambino Gesù viene chiamato da Simeone. Seguirà la processione con i ceri verso la Cattedrale Nostra Signora Assunta, dove alle 18 il vescovo Calogero Marino presiederà la messa pontificale. Il tutto si terrà alla presenza dei religiosi e delle religiose della diocesi di Savona-Noli.

Infine il Centro Diocesano Vocazioni e la Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve invitano a partecipare alle adorazioni eucaristiche "24 ore per il Signore" per pregare per le vocazioni alla vita consacrata. L'iniziativa si tiene una volta al mese dal mattino presto fino a mezzanotte nella cappella in via santa Maria Maggiore: il prossimo appuntamento sarà il 17 febbraio.