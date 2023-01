Sanità in Liguria, UDC istituisce una commissione interna composta da professionisti del settore

"La situazione della sanità pubblica in Liguria, come in altre regioni d’Italia, versa in uno stato preoccupante nel quale sia gli operatori sanitari che i pazienti subiscono gli effetti negativi delle molte mancanze del sistema", cosi commenta il commissario regionale UDC Umberto Calcagno.

"L’UDC Liguria, da sempre attenta ai bisogni dei cittadini, al fine di rilevare, studiare e risolvere, ha istituito una commissione interna dedicata alla sanità composta da professionisti del settore operanti sul territorio regionale che provvederà a portare all'attenzione delle istituzioni la situazione attuale e iniziative volte al miglioramento della sanità pubblica, patrimonio imprescindibile della nostra società".

"La commissione verrà coordinata dal nostro responsabile della comunicazione Paolo Carini il quale terrà informata la cittadinanza e i media circa le iniziative della stessa", conclude il commissario regionale Calcagno.