La Liguria vuole ripristinare la legge sul gioco d'azzardo

La regione della Liguria vuole ripristinare la legge sul gioco. Con un emendamento alla legge di Bilancio della Liguria, il consigliere regionale Ioculano, del Pd, chiede alla Giunta di ripristinare la legge contro il gioco d’azzardo. Questa legge era stata varata inizialmente nel 2012. In questo periodo, a partire dal periodo prima di natale, tutte le leggi di bilancio regionali stanno essendo vagliate. A questo punto infatti arriva la proposta di un emendamento in materia di gioco.

Cosa prevede questo emendamento, e qual’è stata la reazione alla proposta di Enrico Ioculano? Egli ha chiesta alla Giunta di ripristinare la legge contro il gioco d’azzardo varata nel 2012. L’applicazione della stessa era stata “sospesa sine die”, fino all’avvenuto riordino nazionale del settore, nel maggio 2018.

La Proposta

Enrico Ioculano, rappresentante del Pd-Articolo Uno, ha infatti a più riprese annunciato l’intenzione di riportare l’argomento, assolutamente attuale, all’attenzione del Consiglio, con una proposta normativa ad hoc, oppure con un emendamento alla legge di Bilancio, come è poi stato fatto effettivamente. Questa legge andrebbe a rinforzare la tutela dei cittadini contro i rischi portati dall’ambito del gioco d’azzardo, ed andrebbe ad apporre delle modifiche a quella che è la legge regionale attualmente vigente.

Cosa succederà però all’ambito, spesso non prenso in considerazione del gioco d’azzardo online? Questa categoria del gioco d’azzardo è invece diventata ormai la preferita di molti giocatori, che durante la pandemia, si sono abituati ad avere la possibilità di giocare d’azzardo dalla comodità delle loro dimore, con la semplicità di un click. Eh si, perché il grande punto di forza del gioco d’azzardo online è l’accessibilità, senza parlare dei giochi di slot gratuiti ! Questi giochi sono perfetti per chi vuole imparare tutti i segreti del gioco d’azzardo, senza dover uscire di casa, o senza dover investire nessuna quota di denaro. Per chi si sta appena approcciando a questo ambito, essi sono infatti una risorsa preziosa da tenere in considerazione.

La Ricezione della Proposta

Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, Ioculano vuole far passare questa legge, che si schiera contro il gioco d’azzardo. La motivazione dietro a questa scelta è contrastare e minimizzare i rischi dovuti a questo ambito, ma in molti pensano che il far passare questa legge avrebbe delle ripercussioni, dal punto di vista culturale ed economico, sul territorio della Liguria. Oltretutto, non tutti i cittadini sarebbero d’accordo con questa legge dai toni piuttosto forti, che andrebbe a minare le abitudini di molti giocatori.