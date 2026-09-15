Cosa fa un’onicotecnica durante una seduta: dalla preparazione al lavoro tecnico

Analisi iniziale e preparazione della cliente

Quando entri in salone, la parte “bella” — colore, french, nail art — è solo l’ultima scena. La seduta inizia molto prima, con una lettura attenta delle tue unghie e del tuo stile di vita, perché una ricostruzione ben fatta non è solo estetica: è soprattutto struttura.

L’onicotecnica parte da una valutazione visiva e tattile della lamina: osserva spessore, elasticità, eventuali striature o macchie, segni di sfaldamento e lo stato del contorno ungueale. È un check rapido ma decisivo: la stessa idea, ad esempio una mandorla lunga, può essere perfetta su un’unghia resistente e sconsigliata su una lamina sottile o stressata.

Poi arriva l’anamnesi estetica, che spesso assomiglia a una chiacchierata mirata: mordi le unghie? Usi spesso detergenti aggressivi? Lavori con le mani o al computer tutto il giorno? Hai avuto distacchi, traumi o episodi di micosi? Anche informazioni come terapie farmacologiche o gravidanza possono essere rilevanti, perché possono influire sulle condizioni della lamina e sulla scelta del trattamento estetico.

Non è curiosità: è prevenzione.

Una frase da ricordare è questa:

Se l’unghia non è in condizione, non si copre: si rimanda.

In presenza di segnali compatibili con patologie, come sospetta onicomicosi, infezioni batteriche, onicolisi estese o traumi importanti, la professionista interrompe il percorso estetico e consiglia di rivolgersi a un medico o a un podologo.

Queste prime valutazioni fanno già capire quanto il lavoro vada oltre la semplice applicazione di gel o colore. Chi vuole approfondire più in generale cosa fa un’onicotecnica, quali competenze richiede questa professione e quale percorso permette di intraprenderla può consultare la guida dell’Accademia Liliana Paduano.

In Italia è inoltre importante distinguere il trattamento estetico dell’unghia dagli interventi che rientrano nell’ambito sanitario, soprattutto quando si parla di piedi o di unghie compromesse. È una distinzione che tutela prima di tutto la cliente e delimita correttamente il campo di intervento dell’onicotecnica.

In parallelo, si cura l’igienizzazione: mani della cliente e dell’operatrice, strumenti, superficie di lavoro e protezioni monouso dove necessario. È un passaggio che non “fa scena”, ma può fare la differenza tra un servizio professionale e uno improvvisato.

Infine si definisce l’obiettivo estetico in modo realistico: forma, lunghezza, colore e finitura si decidono insieme, tenendo conto di come usi le mani. Se digiti molto, ad esempio, una lunghezza contenuta e una forma squoval possono offrire un risultato elegante e resistente, senza trasformare ogni gesto quotidiano in un rischio di rottura.

Preparazione dell’unghia naturale

La preparazione è una delle fasi che incidono maggiormente sulla durata del lavoro. Molti pensano che la tenuta dipenda semplicemente “dal gel”, ma nella pratica conta soprattutto quanto correttamente viene preparata la superficie e creata l’aderenza tra prodotto e lamina.

Se hai già del materiale, come gel, acrilico o semipermanente, l’onicotecnica procede alla rimozione con fresa o lima adeguata. Il punto non è “togliere tutto a ogni costo”: in alcuni casi può essere lasciato un sottilissimo strato del prodotto precedente per evitare di assottigliare inutilmente la lamina naturale e causare sensibilità.

Se si tratta di semipermanente soak-off, può essere utilizzata anche una rimozione con solventi specifici, eventualmente combinata con una limatura controllata per ridurre tempi e stress.

Si passa poi alle cuticole. Qui la tecnica è più delicata di quanto sembri: si lavora sul contorno ungueale e si rimuove il tessuto aderente alla lamina senza aggredire inutilmente la pelle viva.

Microtagli e microlesioni possono infatti provocare irritazioni, fastidi e aumentare il rischio di problemi durante il trattamento. Anche una preparazione troppo aggressiva può compromettere il risultato.

Un dettaglio importante riguarda inoltre l’acqua: prima di alcuni trattamenti di ricostruzione è preferibile evitare di lasciare a lungo le unghie in ammollo, perché l’eccessiva idratazione della lamina può interferire con l’adesione dei prodotti.

A questo punto l’unghia viene opacizzata con buffer o lima a grana adeguata, generalmente senza esercitare una pressione eccessiva. Non serve “scavare”: l’obiettivo è uniformare e preparare la superficie, non assottigliare l’unghia naturale.

Subito dopo si rimuove accuratamente la polvere, soprattutto vicino al giro cuticola. Anche piccoli residui possono compromettere l’adesione e favorire la formazione di sollevamenti.

La preparazione può concludersi con prodotti specifici come cleanser, deidratanti e primer, scelti in base al sistema utilizzato e alle indicazioni del produttore. Questi prodotti vengono applicati con attenzione, evitando il contatto con la pelle e rispettando quantità e tempi previsti.

Lavoro tecnico: ricostruzione, copertura o rinforzo

Qui entra in gioco la progettazione.

Gel, acrilico, polygel, acrigel e basi rinforzate non sono semplicemente alternative intercambiabili: caratteristiche dell’unghia, lunghezza desiderata, abitudini della cliente e tecnica utilizzata possono orientare la scelta verso un sistema piuttosto che un altro.

Il gel viene generalmente polimerizzato in lampada UV/LED ed è molto utilizzato per ricostruzioni, coperture e rinforzi. L’acrilico, invece, indurisce attraverso una reazione tra polvere e liquido e non richiede necessariamente la catalizzazione in lampada. È apprezzato per la resistenza, ma richiede buona manualità, corretta gestione del prodotto e un ambiente adeguatamente ventilato.

Se vuoi allungare l’unghia, l’onicotecnica può utilizzare cartine, chiamate anche nail form, oppure tip.

Le cartine permettono di costruire il prolungamento adattandolo all’anatomia dell’unghia e alla forma desiderata. Le tip sono invece supporti preformati che vengono applicati e integrati nella struttura. In entrambi i casi, la precisione è fondamentale: la professionista deve controllare asse, simmetria, lunghezza e distribuzione del prodotto.

Uno dei punti centrali della ricostruzione è la corretta distribuzione degli spessori e la realizzazione dell’apex, cioè la zona strutturale che contribuisce a gestire le sollecitazioni a cui l’unghia è sottoposta durante la vita quotidiana.

Non si tratta semplicemente di creare un’unghia più spessa. Una struttura ben costruita deve bilanciare resistenza, proporzioni ed estetica.

Il prodotto viene quindi applicato seguendo la tecnica prevista dal sistema scelto. Nel caso del gel, ogni passaggio deve essere catalizzato rispettando i tempi indicati dal produttore e utilizzando una lampada compatibile con il prodotto.

Questo aspetto è importante: non esiste un tempo di catalizzazione valido universalmente per tutti i gel. Formulazione, pigmentazione, spessore applicato e caratteristiche della lampada possono cambiare i tempi necessari.

Ci sono poi situazioni che richiedono un approccio specifico.

Nel caso dell’onicofagia, ad esempio, può essere preferibile iniziare con una struttura contenuta e resistente, evitando lunghezze eccessive. Anche la frequenza della manutenzione può essere diversa nelle prime settimane, perché l’abitudine a mordere o manipolare le unghie mette maggiormente alla prova il prodotto.

Quando invece sono presenti alterazioni importanti, traumi o condizioni che fanno sospettare un problema sanitario, il compito dell’onicotecnica non è “coprire” il difetto, ma riconoscere i limiti del proprio intervento estetico e indirizzare la persona verso il professionista sanitario competente.

Se invece non vuoi allungare l’unghia, si può lavorare con una copertura o un rinforzo.

Un gel sottile o una base strutturata possono contribuire a proteggere la lunghezza naturale, migliorare l’uniformità della superficie e ridurre il rischio di rotture, mantenendo un effetto più discreto rispetto a una ricostruzione completa.

Rifinitura, colore e chiusura della seduta

Dopo la struttura arriva la rifinitura: limatura della lunghezza e della forma, definizione dei laterali, controllo della curva e uniformità della superficie.

È una fase molto importante perché l’unghia deve risultare armoniosa osservandola da diverse angolazioni, senza accumuli inutili di prodotto e senza zone strutturalmente troppo sottili.

Lime e buffer vengono scelti in funzione del materiale e del tipo di rifinitura necessaria.

Segue una pulizia accurata per eliminare la polvere. Se il prodotto utilizzato lascia uno strato di dispersione, questo viene eventualmente rimosso secondo le indicazioni previste dal sistema.

A questo punto si passa al colore.

Gel color o semipermanente vengono normalmente applicati in strati sottili, evitando accumuli e contatto con la pelle. Ogni strato viene poi catalizzato secondo le indicazioni del produttore.

La french manicure richiede particolare precisione nella costruzione della smile line e nelle proporzioni tra letto ungueale e bordo libero. Anche qui il risultato dipende molto meno dalla decorazione in sé e molto di più dalla precisione tecnica con cui viene eseguita.

Il top coat conclude il lavoro e protegge colore e superficie. Può essere lucido, opaco o avere caratteristiche specifiche in base al sistema utilizzato.

Dopo la catalizzazione e l’eventuale rimozione dello strato di dispersione, la seduta può concludersi con olio per cuticole e crema mani, soprattutto per restituire comfort alla zona periungueale.

Prima di salutarti, una buona onicotecnica controlla il risultato finale: superficie, forma, eventuali irregolarità, punti di pressione e comfort della cliente.

Poi arrivano le indicazioni per mantenere il lavoro più a lungo. I consigli realmente utili sono generalmente semplici:

● usa i guanti quando entri frequentemente in contatto con acqua o detergenti aggressivi;

● non usare le unghie come strumenti per aprire lattine, grattare superfici o fare leva;

● applica regolarmente olio per cuticole;

● non rimuovere o strappare autonomamente eventuali zone sollevate;

● programma il refill secondo la crescita delle tue unghie e le indicazioni della professionista, spesso intorno alle 3–4 settimane.

È qui che la seduta si completa davvero: non soltanto quando esci dal salone con le unghie curate, ma quando sai anche come preservare il risultato e riconoscere quando è il momento di tornare dalla professionista.















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