Servizio Civile, la sezione U.N.I.Vo.C. di Savona cerca 4 giovani

E' attivo il bando per il Servizio Civile rivolto ai giovani tra i 18 ed i 28 anni e la sezione U.N.I.Vo.C. di Savona - Via Ratti 1/2 dispone di 4 posti, il progetto "Volontariato e cecità, le nuove frontiere del terzo settore" prevede servizi di accompagnamento a persone non vedenti ed ipovedenti, lettura di riviste e corrispondenza.

L'impegno è di 25 ore settimanali per dodici mesi, a fronte di un contributo economico mensile di 444,30 euro con il rilascio di attestato di partecipazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro venerdì 10 febbraio alle ore 14. E' possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it.

La sezione è disponibile per informazioni ai seguenti recapiti: 019/811645 - 019/850906, oppure scrivendo all'indirizzo mail:univocsv@univoc.org.