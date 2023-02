Massiccia presenza di cloro nell'acqua ad Albisola, si lamentano i cittadini. Il comune: "Non ci sono rischi per la salute"

L'acqua in diverse zone di Albisola ha una massiccia presenza di cloro e gli abitanti si lamentano segnalando la problematica al comune.



L'amministrazione così negli ultimi giorni ha contattato il numero verde di Ireti e a parlare prima con un operatore e poi con il reperibile di zona. Quest'ultimo, a seguito delle segnalazioni, ha immediatamente attivato gli impiantisti che si erano recati sul posto per effettuare dei controlli e dei monitoraggi.



L'assistenza tecnica del gruppo Iren ha cosi informato il sindaco Maurizio Garbarini sul risultato dei campionamenti di controllo effettuati sulla rete idrica di Albisola Superiore e di Albissola Marina ed è stata confermato che la presenza di cloro rilevata nell'acqua non supera i limiti consentiti e non è un rischio per la salute. I controlli sulla rete proseguiranno per escludere nuove anomalie come quelle che si sono manifestate nelle ultime ore in alcune zone albisolesi.



In molti comunque hanno segnalato anche sui social che l'acqua non sarebbe bevibile.