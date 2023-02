Alessandra Mele vola all'Eurovision: la vittoria a Trondheim, da Cisano alle stelle della musica

Un'emozione straordinaria per Cisano sul Neva e per tutto il territorio savonese: Alessandra Mele stacca il biglietto per Liverpool. Destinazione Eurovision Song Contest 2023. Una soddisfazione vibrante anche per la musica italiana, per quanto con lei lo showbiz nostrano non sia stato troppo generoso. Ma la rivincita la giovanissima Alessandra se l'è presa platealmente e ha sbaragliato tutti in Norvegia, scalando in pochi mesi le vette della popolarità, a partire dai milioni di ascolti già collezionati su Spotify.

Con il brano "Queen of Kings", la talentuosa italo-norvegese rappresenterà il Paese scandinavo all’Eurovision 2023 nei prossimi 9, 11 e 13 maggio. Questa sera, infatti, Alessandra Mele ha vinto la competizione canora del Melodi Grand Prix di Trondheim, incassando il gradimento di un mix fra giurie internazionali e televoto. Nella serata, l'artista con casa e famiglia a Cisano sul Neva ha sconfitto gli altri otto finalisti.

"Non riesco ancora a crederci, mi sembra un sogno - ha raccontato la mamma di Alessandra, Marie Watle, al telefono con Savonanews dalla Norvegia, dove ha seguito tra il pubblico presente in sala la finale della kermesse musicala nazionale -. Un’emozione grandissima, dopo tanto lavoro, tanto impegno, Alessandra lo merita”. Lo merita sicuramente, la giovanissima cisanese che canta e balla con una grinta esplosiva e che non si ferma davanti a nessun ostacolo. Ma, d’altra parte, lo aveva promesso a sé stessa che il mondo della musica avrebbe ricordato il suo nome, lo scorso anno quando, dopo essere stata sconfitta da un avversario a “The Voice Norge”, uscendo disse “sentirete ancora parlare di me”. E così è stato, ma forse nemmeno lei pensava a un simile risultato in così poco tempo, quando sta ancora studiando, anche se, in questa intervista fatta meno di un mese fa, ci raccontò: “Io voglio prepararmi per calcare palchi importanti, non importa dove. Il mio posto sarà dove potrò cantare la mia musica”.

Questa sera, un gruppo di amici della cantante si è incontrato al Bar A Cadana di Cisano sul Neva per guardare il festival scandinavo e attendere il responso. Nessuno aveva dubbi sulla sua vittoria e dopo tanta attesa, quando finalmente è arrivato il responso e Alessandra è stata decretata vincitrice del Melodi Grand Prix 2023, è esploso un grande “Si va a Liverpool!” condito da gioia, sorrisi, abbracci e lacrime.

Nata a Pietra Ligure nel 2002 da mamma norvegese e papà italiano, ha mosso fin da bambina i primi passi nella musica, cominciando con lo studio del canto e del pianoforte. Dopo la maturità linguistica conseguita al Liceo Giordano Bruno di Albenga e gli anni trascorsi a Cisano, si è trasferita in Norvegia per approfondire la tecnica e imprimere l'acceleratore al proprio talento.

"Queen of Kings", di cui è coautrice, è un inno all'energia e all'indipendenza femminile, che ha capitalizzato in breve tempo oltre 5 milioni di streaming su Spotify e attualmente è al quarto posto nella TOP10 della classifica nazionale.

Ma c'è una particolarità da tenere in conto sin d'ora. La Norvegia gareggerà nella prima semifinale dell'Eurovision, programmata per il 9 maggio, e l'Italia avrà diritto di voto. I telespettatori italiani, quindi, potranno sostenerla. Per questa edizione sarà soltanto il televoto a decidere i venti Paesi che traguarderanno l'accesso per la finale insieme ai qualificati di diritto Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina.