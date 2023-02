Chiesa del Pero a Varazze, il campanile sarà abbassato: gli evacuati potrebbero tornare a casa

Il campanile dovrà essere abbassato così da consentire agli abitanti delle case evacuate di poter tornare nelle loro abitazioni.

Questo sarebbe uno degli sviluppi emersi dal sindaco di Varazze Luigi Pierfederici in merito alla chiesa sconsacrata del Pero che sarà demolita.

La SP542 era stata chiusa lo scorso 5 dicembre dopo il crollo di una porzione del tetto della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata. Tre le famiglie che erano state evacuate che abitano nelle case limitrofe, 7 le persone totali, per le quali il sindaco aveva firmato un'ordinanza oltre a quella legata alla messa in sicurezza urgente

Prima di Natale era stato realizzato un ponteggio strutturale utile per il contenimento della facciata della chiesa consentendo il transito delle auto in sicurezza e dal 27 al 29 dicembre era stata interdetta la circolazione per consentire le operazioni di demolizione delle porzioni più pericolanti.

La chiesa già da anni aveva subito dei cedimenti e un gruppo di residenti aveva lanciato una raccolta firme per evitare l'abbattimento di un luogo storico. Che però come specificato dalla Diocesi sarebbe inevitabile.

Il primo cittadino varazzino starebbe pensando di dar vita ad una piazza nella zona e lasciare un'area di ricordo della vecchia chiesa.