Comunali Cengio, Dotta: "Ho sciolto la riserva, mi ricandido"; lo sfidante potrebbe essere l'ex sindaco Marenco?

"Mi ricandido a sindaco di Cengio". Cosi il primo cittadino uscente Francesco Dotta, indipendente di centrodestra, ha sciolto la riserva in vista delle comunali previste questa primavera.

"Il percorso che abbiamo iniziato nel 2018 non è ancora completato. Ci sono attività che stanno fiorendo in questo periodo ed è nostra intenzione finalizzarle", spiega Dotta.

Idee chiare anche sulla composizione della lista: "L'asse portante sarà rappresentato dalla squadra attuale con l'aggiunta di qualche innesto interessante", conclude Dotta.

Sul nome dello sfidante per ora nessuna indiscrezione tangibile. Gli esponenti del Partito democratico stanno lavorando per valutare ogni possibile soluzione. Intanto però, in questa situazione di stallo, in paese sta circolando una voce battente: Sergio Marenco, già sindaco del comune valbormidese, starebbe pensando di scendere nuovamente in campo.