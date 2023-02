Calcio, l'ex Samp Jakub Jankto fa coming out: "Sono omosessuale, non posso più nascondermi"

"Ciao, sono Jakub Jankto". Inizia così il video pubblicato su Instagram dal calciatore dello Sparta Praga, che ha militato nella Sampdoria dal 2018 al 2021, con cui fa coming out, dichiarando pubblicamente la propria omosessualità.



Un messaggio coraggioso quello di Jakub Jankto che toglie il velo di ipocrisia sull'omosessualità nel mondo del calcio.



"Come tutti sono forte, sono debole, ho una famiglia, ho degli amici, ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Proprio come tutti".



"Voglio anche vivere la mia vita in libertà. - aggiunge - Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi".

Jankto è il primo ex calciatore di Serie A a fare coming out. Finora solo pochi hanno trovato il coraggio e la forza di farlo pubblicamente. Nel 2021 era stato il calciatore australiano Josh Cavallo, anche lui con un video a dichiararsi omosessuale.