Vado Ligure, minaccia di morte la madre con un coltello: 54enne arrestato dai carabinieri

Maltratta ripetutamente l’anziana madre, ingiuriandola e minacciandola anche per farsi consegnare somme di denaro, circa 200 euro alla volta, senza mai restituirli, né spiegare per quali motivi gli servissero.

Tali comportamenti messi in atto dal figlio 54enne andavano avanti da tempo, fino a quando la donna, pochi giorni fa, temendo per la propria incolumità, è letteralmente fuggita dalla propria abitazione. In quell'occasione infatti, l'uomo in preda all'ennesima crisi di rabbia avrebbe minacciato di morte la madre impugnando un coltello.

La situazione è stata illustrata ai carabinieri di Vado Ligure che molto rapidamente, hanno svolto le necessarie indagini, raccogliendo precisi elementi di prova. Questo ha portato alla richiesta di un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo responsabile dei comportamenti violenti.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai militari dell'Arma.

L’attività odierna dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine episodi di violenza in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.