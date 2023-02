Pulizia treni, crisi occupazionale ed esuberi in Dussman. Ioculano (Pd): “Rivedere i bandi”

"È da anni che assisto alla stessa scena: la ditta vince l'appalto e il giorno dopo comunica che con la cifra pattuita non riesce ad espletare tutto il richiesto. A rimetterci poi sono i lavoratori e chi usufruisce del servizio. È quello che è successo alla multinazionale Dussman, che ha vinto la gara di appalto dei servizi di pulizia sui treni a lunga percorrenza di Trenitalia e che ha da poco aperto le procedure di licenziamento collettivo di 362 lavoratori su base nazionale, di cui 8 in Liguria" dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano dopo la discussione in aula della sua interrogazione sul Dussman.

"Si è tenuto un incontro sindacale, a cui ne seguiranno altri, con l’obiettivo di affrontare il problema occupazionale che si è venuto a creare con la riduzione delle attività di sanificazione a bordo dei treni. Ho chiesto alla giunta di intervenire, seppur conscio del ruolo da non protagonista che ha la Regione, perché queste dinamiche distorte cessino. Occorre monitorare e intervenire col Ministero segnalando che i bandi al ribasso producono queste storture: licenziamenti per esuberi e conseguente carente servizio di pulizia (che chiunque salga su un treno può facilmente confermare). Questi continui licenziamenti avvengono nonostante le ingenti risorse destinate al trasporto ferroviario per la mobilità sostenibile, anche con fondi PNRR, non possiamo permettere che si continuino a perpetrare gli stessi errori”, conclude Ioculano.