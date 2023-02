Savona, per Desbarassu spazio ai banchetti anche nelle vie pedonalizzate. Ascom: "Lamentandoci ci diamo la zappa sui piedi da soli, accettiamo il cambiamento"

"Iniziamo a far vivere le vie pedonalizzate, è un primo segnale che sicuramente potrà agevolare l'accesso alla città in una veste nuova".

La presidente di Ascom Confcommercio Savona Laura Chiara Filippi interviene ad un giorno dalla partenza di Desbarassu, previsto per domani, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, nel centro di Savona.

In occasione dell'iniziativa dell'associazione del commercio il parcheggio di Piazza del Popolo sarà gratuito per una mezz'ora in più, per un totale quindi di un'ora e gli operatori commerciali aderenti alla manifestazione sono stati autorizzati inoltre ad occupare le porzioni di aree antistanti i propri esercizi, con l'esclusione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Sarà comunque garantito uno spazio di almeno due metri libero da ingombri nei marciapiedi interessati dalle attività. Ma non solo. Nelle neo vie pedonalizzate, Corso Italia, via Mistrangelo, via Manzoni e via Ratti, i commercianti potranno occupare la strada con i banchi.

"I commercianti nonostante le difficoltà continuano a mettersi in gioco - continua Laura Chiara Filippi - Abbiamo fornito le nostre proposte al comune e cerchiamo di vederle, queste nuove vie chiuse al traffico, in maniera positiva, continuando a lamentarsi ci diamo la zappa sui piedi da soli, bisogna cercare di trovare alternative, accettare il cambiamento e ripartire".

Tra le richieste inviate da Ascom all'amministrazione comunale anche la revisione dei parcheggi per i residenti modificandoli alcuni durante il giorno anche per un'ora dedicata alle zone a disco orario (in attesa di un ampliamento dei parcheggi di cintura); la realizzazione di una cartellonistica; la riqualificazione urbana delle aree e la scontistica per il suolo pubblico per i commercianti che vogliono organizzare eventi.