Savona, avvicendamento da settembre nella parrocchia di San Giuseppe: lascia don Semeraro, al suo posto don Noberasco

Don Gabriele Semeraro, parroco di San Giuseppe, ha chiesto al vescovo Calogero Marino di poter avere un tempo di riflessione e discernimento vocazionale e lasciare quindi la comunità nell’Oltreletimbro che lo ha avuto come pastore negli ultimi due anni.

Monsignor Marino ha accolto la sua richiesta, che diventerà operativa dal 1° settembre, quando don Semeraro avrà concluso le attività parrocchiali e giovanili estive e portato a termine il suo incarico di insegnante di religione cattolica in un istituto superiore savonese. La comunicazione è stata data dallo stesso sacerdote ai parrocchiani tramite una lettera ufficiale del vescovo, letta durante la messa festiva di oggi, sabato 13 giugno.

Gli subentrerà come nuovo parroco don Giuseppe Noberasco, che manterrà anche la titolarità di Sant’Ambrogio in Legino e l’insegnamento di Teologia nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano e presso il Seminario Arcivescovile Benedetto XV a Genova. Il suo ingresso avverrà sabato 29 agosto alle ore 15:30 alla presenza di monsignor Marino.