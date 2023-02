Pallanuoto, in arrivo le semifinali di Euro Cup. Savona sfavorita nei pronostici per la vittoria finale

Si avvicina il giorno delle semifinali di LEN Euro Cup di pallanuoto. Ben due le italiane presenti, Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste, avversarie in un derby che vedrà una compagine italiana arrivare sicuramente in finale. La squadra che uscirà vittoriosa da questa doppia sfida in semifinale sfiderà la vincitrice dell’altra semifinale tra i greci del Panionios e gli ungheresi del Vasas.

L’andata delle semifinali si disputerà il primo marzo e il ritorno il 22 marzo. Le italiane si affronteranno all’andata alla piscina Bruno Bianchi di Trieste e poi alla Zanelli di Savona. Savona agli ottavi aveva già affrontato un’altra squadra italiana, l'Ortigia 1928 di Siracusa, e aveva vinto il derby azzurro grazie al successo per 7-2 all’andata che ha garantito il passaggio ai quarti nonostante la sconfitta per 13-9 nella gara di ritorno.

Semifinali LEN Euro Cup Pallanuoto - 1 e 22 marzo Panionios GSS (GRE) - A Hid-Vasas-Plaket (UNG) Trieste Pallanuoto (ITA) - Rari Nantes Savona (ITA)

Pronostici

I favoriti sono gli ungheresi, dati a 1.99 per la vittoria finale.

Savona si presenta all’appuntamento della semifinale dopo aver battuto i francesi dell’EN Tourcoing sia all’andata, col punteggio di 8-5, sia al ritorno, col punteggio di 13-10. Sei dei 13 gol sono stati segnati da un super Duric, e quattro da Patchaliev. Savona è data a 4.0 per la vittoria finale in questa competizione europea.

Ha faticato maggiormente Trieste che, dopo la vittoria all’andata per 13-12, ha sconfitto gli ungheresi dello Szolnoki Dozsa per 11-20 in casa. In avvio del quarto tempo i magiari erano avanti per 8-9. La vittoria di Trieste in finale viene quotata a 3.5.

L’altra semifinale vedrà opposti i greci del Panionios che nel ritorno dei quarti hanno perso in Romania 19-15 (13-8 dopo i quattro tempi), mentre all’andata si erano imposti con cinque gol di vantaggio (10-5). I greci sono quotati a 9.95. Non hanno avuto problemi gli ungheresi del Vasas Plaket che hanno battuto la VK Sabac 10-4 all’andata e 9-6 al ritorno. I magiari, come detto, sono i grandi favoriti del torneo: la loro vittoria è quotata a 1.99.

Savona ha già vinto per ben tre volte questa competizione e sogna di eguagliare il record del Brescia, vincitore per quattro volte. La LEN Euro Cup è una competizione che si svolge dalla stagione 1992-1993. Oltre al Brescia, vincitrice per quattro volte, e Savona, che ha vinto tre volte questa competizione, figurano anche Roma, Pescara e Posillipo che si sono aggiudicate il torneo una volta ciascuno.

Campionato

In campionato a essere favorito è invece Savona rispetto a Trieste: la vittoria dei liguri viene data a 41.0 e quella di Trieste a 80.0. La classifica è saldamente nelle mani della Pro Recco, campione in carica, semifinalista di Champions League, campione in carica anche in questa competizione internazionale.

Nella scorsa stagione Savona si è classificata terza. Quest’anno è quarta nella regular season con 38 punti, dietro Ortigia, Brescia e Pro Recco. Trieste è sesta a 34 punti. Di seguito la classifica:

Le maggiori chance di vittoria nel campionato vengono accreditate alla Pro Recco, quotata appena 1.33. Segue il Brescia a 3.5 e poi via via tutte le altre molto staccate, a cominciare da Savona e Ortigia quotate entrambe a 41.0 e poi Trieste, data a 80.0.