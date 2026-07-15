Riforma del florovivaismo, via libera definitivo del Consiglio dei Ministri. Coldiretti Liguria: “Quadro stabile per un settore strategico”

Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo di attuazione della legge delega 4 luglio 2024, n. 102, che introduce una cornice normativa organica e stabile per il florovivaismo italiano. Il provvedimento, ora atteso all’emanazione da parte del Presidente della Repubblica, rappresenta secondo Coldiretti un passaggio fondamentale per un comparto strategico, atteso da decenni dalle imprese.

Il testo definitivo recepisce anche le osservazioni formulate durante l’iter parlamentare, migliorando la versione approvata in via preliminare anche sulla base delle indicazioni portate da Coldiretti in sede di audizione. La nuova disciplina definisce con maggiore chiarezza il perimetro delle attività florovivaistiche, dalla produzione alla commercializzazione fino alla manutenzione del verde, valorizzando le diverse componenti della filiera e creando condizioni più favorevoli per investimenti, innovazione, sostenibilità e qualificazione professionale.

“La Liguria è una delle regioni simbolo del florovivaismo italiano, un comparto che rappresenta un’eccellenza produttiva, economica e occupazionale del nostro territorio. Disporre finalmente di una normativa organica significa offrire alle imprese un quadro di riferimento stabile, indispensabile per programmare investimenti, rafforzare la competitività e valorizzare ulteriormente un settore che porta il Made in Italy e il Made in Liguria sui mercati internazionali”, afferma Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria.

Il florovivaismo ligure costituisce uno dei pilastri dell’agricoltura regionale, con centinaia di aziende specializzate, migliaia di addetti e una produzione riconosciuta a livello nazionale e internazionale, in particolare per fiori recisi, piante ornamentali e aromatiche. Un comparto che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l’aumento dei costi di produzione, le difficoltà logistiche e le tensioni sui mercati internazionali, riuscendo comunque a mantenere elevati standard qualitativi.

“L’approvazione della riforma rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Ora sarà fondamentale accompagnare il nuovo quadro normativo con misure adeguate di sostegno alle imprese, affinché questa riforma possa tradursi concretamente in maggiore sviluppo, innovazione, sostenibilità e redditività per il florovivaismo ligure e nazionale”, aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale.

"L’approvazione definitiva della legge quadro sul florovivaismo rappresenta una svolta storica per un comparto che da oltre trent’anni attendeva un quadro normativo chiaro, moderno e stabile. È un risultato di grande valore che restituisce dignità, prospettiva e strumenti concreti a migliaia di imprese e lavoratori. Desidero rivolgere un sincero plauso al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario Patrizio La Pietra, che con competenza, determinazione e visione hanno portato a compimento una riforma attesa da decenni, dimostrando una concreta attenzione verso uno dei settori simbolo dell’agricoltura italiana. Per Sanremo e per tutta la Liguria, terra che ha costruito la propria storia e la propria identità anche attraverso la floricoltura e il vivaismo, questa legge ha un significato ancora più profondo. Significa dare certezze alle imprese, sostenere gli investimenti, valorizzare il lavoro e rafforzare la competitività di un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. A nome del territorio che rappresento in Senato, desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo, al ministro Lollobrigida e al sottosegretario La Pietra per aver mantenuto un impegno fondamentale nei confronti di un settore strategico per la nostra regione e per l’intero Paese. Sanremo e la Liguria accolgono con soddisfazione questa riforma, certi che saprà generare nuove opportunità di crescita, occupazione e valorizzazione del Made in Italy". Così in una nota il senatore Giovanni Berrino.