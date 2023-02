Primarie Pd, ad Albenga si vota nella nuova sede del Circolo del Partito Democratico

"Domenica 26 Febbraio in tutta Italia saranno aperti i seggi dalle 8 del mattino alle 20 per le primarie del Partito Democratico, un grande esercizio di democrazia e di partecipazione alla vita politica del Paese. Ad Albenga potranno votare i residenti dei comuni di Albenga, Villanova, Ortovero, Arnasco, Onzo, Vendone, Garlenda e Casanova e si voterà presso la nuova sede del Circolo del Partito Democratico di Albenga in Via Roma 75 di fronte al teatro San Carlo.

Possono votare tutte le cittadine e i cittadini, anche non iscritti al partito, presentandosi muniti di carta di identità e tessera elettorale lasciando una donazione di 2 € al seggio

Si voterà per scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein”.

Ad affermarlo la segreteria del Partito Democratico di Albenga.