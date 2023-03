Albenga, approvate in consiglio 4 variazioni di bilancio e bozza di convenzione con Castelbianco e Castelvecchio

Quattro le variazioni di bilancio approvate in sede di consiglio comunale del 28 febbraio ad Albenga: la prima relativa a circa 280mila euro per la gestione web dei servizi al cittadino, la seconda da 14mila euro destinati all'estensione dell'utilizzo delle piattaforme dell'identità digitale per poter accedere ad alcuni servizi comunali attraverso SPID, CIE o CNS, la terza di circa 200mila euro per gli infissi delle scuole di via degli Orti, la quarta di 1miolione di euro da destinare alla restituzione della somma percepita a suo tempo in fase della prima alienazione della Farmacia Comunale di Via Dalmazia e poi oggetto di annullamento della gara.

In merito alla variazione di bilancio di 280.932,00 relativa alla gestione web dei servizi al cittadino, si tratta di fondi ottenuti attraverso il Pnrr con i progetti “cittadino informato” e “cittadino attivo”. Con questi fondi si provvederà alla ristrutturazione completa del sito istituzionale del Comune di Albenga per renderlo più semplice, facilmente consultabile e moderno. Inoltre, per la parte del progetto denominata “cittadino attivo”, saranno inseriti servizi interattivi all’interno del sito istituzionale, in modo che i cittadini possano accedere on line ad alcuni servizi (dalla richiesta per accedere alla ztl, all’avviso di scadenza e necessità di rinnovo della carta di identità e molti altri). Questo aspetto agevolerà i cittadini che, per alcune pratiche, non dovranno più recarsi presso gli uffici comunali, ma potranno presentare domande e richieste autonomamente e on line potendo anche consultare lo stato di avanzamento della loro pratica.

Sulla variazione di 201.203,86 per gli infissi delle scuole di via degli Orti, l’assessore all’Edilizia Scolastica Silvia Pelosi ha affermato: “Attraverso la partecipazione all’avviso C.S.E. 2022 del Mite- Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica- abbiamo ottenuto il finanziamento che utilizzeremo per la sostituzione degli attuali infissi esterni del primo e parte del secondo piano delle scuole Don Barbera di via degli Orti con altri nuovi e più performanti in PVC”.

In merito alla variazione di 1.039.000,33 da destinare alla restituzione della somma percepita a suo tempo in fase della prima alienazione della Farmacia Comunale di Via Dalmazia e poi oggetto di annullamento della gara, in sede di consiglio è stato ricordato che “tale attività è stata recentemente venduta attraverso bando di gara alla dottoressa Laura Maria Manzi, già titolare della farmacia San Rocco di Ceriale, per una somma di circa 2 milioni di euro. Il bene è stato valorizzato al massimo dai privati che hanno formulato un’offerta economica di 2 milioni di euro e, pertanto, riteniamo che i nuovi proprietari offriranno un servizio adeguato all’investimento ai cittadini. A fronte di questa vendita avremo la possibilità di fare investimenti che finanzieranno diversi interventi per la nostra città”.

In chiusura, è stata approvata la bozza di convenzione che riguarda lo “Svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di paesaggio di cui all'art. 9 comma 1 della 1.r. 13/2014 tra il Comune di Albenga, il Comune di Castelbianco e il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena”.