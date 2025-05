Savona, posa delle ringhiere sulla passeggiata a mare: “Messe nei tratti più alti per questioni di sicurezza"

La passeggiata a mare di via Nizza a Savona prende sempre più forma. Negli ultimi giorni, sono iniziate le operazioni di installazione delle ringhiere lungo alcuni dei della nuova passerella in legno. Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, ha subito diversi rallentamenti a causa di prima di un innalzamento dei pressi dei materiali per il covid e la guerra in Ucraina e poi per le condizioni meteorologiche avverse e dell'erosione costiera. Infatti l'amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto una proroga di tre mesi, spostando la scadenza dei lavori a marzo 2025.

Le ringhiere sono progettate per resistere alle sollecitazioni marine e garantire la sicurezza dei pedoni . "Le ringhiere vengono messe in alcuni tratti, quelle più alte, per motivi di sicurezza – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – come era nelle origine del progetto. I lavori stanno procedendo secondo i tempi previsti, anche se ci sono state molte giornate di maltempo che hanno ostacolato i cantieri. Comunque credo che rispetteremo i tempi di conclusione lavori a metà maggio, al massimo fine maggio".​

Restano le preoccupazioni per le mareggiate che negli anni passati hanno eroso la spiaggia e danneggiato gli stabilimenti balneari, in particolare a Ponente della città.