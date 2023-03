Bar-ristorante sul Priamar, il comune pronto a pubblicare il bando. Assessore Negro: "Spazio ad imprese giovani"

"Il bando del bar non nego che è un problema e domani in giunta daremo nuove indicazioni su questo".

L'assessore alla cultura Nicoletta Negro è intervenuta nella prima commissione consiliare sul bar-ristorante Le Recluse che si occupa del servizio catering e delle cerimonie per i matrimoni civili presente sulla Fortezza del Priamar.

Il primo bando è andato deserto con il passato storico gestore che ha deciso di non partecipare.

"Abbiamo cercato di dare un nuovo taglio ad imprese giovani, che avesse una premialità importante rispetto alla progettualità da fare insieme all'amministrazione. C'era una discriminante nel passato bando, potevano partecipare solo alcuni soggetti, ora non c'è più, potranno partecipare anche i giovani e poi saranno presenti tutta una serie di piccole cose che verranno indicate. Facciamo tesoro delle criticità che il passato gestore ha rilevato per costruire un bando" ha continuato l'assessore.

"E' inutile dire che è abbastanza importante in un'ottica di offrire un servizio completo in una struttura che ha varie destinazioni e dove dovrebbero coesistere nello stesso momento varie iniziative. Pensare di non avere una struttura di questo tipo è impensabile" ha commentato il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.