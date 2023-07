Dal primo agosto il servizio di igiene urbana a Savona passa a SeaS. Il cda sarà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025

La newco è nata con la cessione del del 49 per cento delle quote di Seas (ex Ata) a Docks Lanterna e a Idealservice. Per 2 milioni e 750 mila euro ed ha con un capitale sociale di 10mila euro. La nuova società si occuperà di servizi che riguardano “direttamente o indirettamente la gestione e la raccolta dei rifiuti”, compresa la “fornitura del servizio di difesa e bonifica del suolo e la depurazione della acque, anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati”, “la promozione e il conseguimento del risparmio idrico”, “la riscossione di tributi, imposte e tariffe in genere”.

Il consiglio d'amministrazione di SeaS resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed è composto da Presidente di Seas è Marco Altamura, nominato dal sindaco Comune di Savona; amministratore delegato Stefano Valle, referente del socio privato, consigliera Angela Tomasoni, ingegnere e ricercatrice all'Università di Genova.

Nel consiglio sindacale, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, siedono invece il presidente è Stefano Marchese, commercialista di Gfenova e mentre sindaci sono Clara Delucchi , commercialista genovese, e Roberto Moreno, presente anche società in Servizi Ambientali e Acque pubbliche savonesi, ex assessore di Borghetto vicino alla Lega. Consiglieri supplenti sono Sandro Marchisio, commercialista e Fioralda Grabocka commercialista. Revisore unico di Seas è Matteo Aicardi, alassino, anche consigliere di amministrazione in Sca e gradito alla Lega di Salvini.