Aiutarono a salvare la vita a un anziano solo, agli agenti della Polizia locale pietrese il plauso dell'associazione "Il Fuori Coro"

Il loro intervento fu determinante per permettere ai soccorritori di venire in aiuto di un anziano solo in casa colto da un malore. L'eco di quel gesto compiuto dagli agenti della Polizia locale di Pietra, il commissario Alessandro Marinelli e l’agente Alessio Cavallini, ha raggiunto una platea nazionale.

Così l'associazione di ufficiali e agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d'Italia "Il Fuori Coro" (apolitica e non sindacale) ha voluto scrivere al comando di polizia e all'Amministrazione cittadina pietrese per far giungere il proprio plauso ai due agenti coinvolti.

"Abbiamo appreso dai quotidiani on line che si sono distinti intervenendo in una situazione di emergenza che solo grazie alla loro prontezza interventiva, ha consentito di salvare la vita a un anziano signore colpito da malore - si legge - Gli agenti protagonisti di questo provvidenziale e salvifico intervento [...], hanno fatto sì che venissero attivate le manovre di primo soccorso e il successivo trasferimento del paziente al locale nosocomio".

"Un sospiro generale di sollievo e il meritato plauso per un intervento dettato dalla prontezza interventiva e dalla professionalità dei colleghi della Locale pietrese - aggiungono i firmatari - che meritano oltre il plauso generale anche la doverosa riflessione in merito a quanto in cronaca riportato; riflessione doverosa perché non è la prima volta che i colleghi vengono chiamati a intervenire in casi, ove codici legislativi e rigore, devono lasciare il posto a sangue freddo, prontezza decisionale e capacità interventiva, doti queste che fanno da sempre parte delle dotazioni individuali e di Corpo della Polizia Locale italiana: gente preparata, con un grande coraggio ed un grande cuore che sono da sempre, a disposizione ed a beneficio di tutti, soprattutto quando in difficoltà, ci sono delle persone più fragili e più deboli".

"Pertanto, ancora una volta, dobbiamo tributare un applauso meritato e dovuto a questi grandi colleghi liguri protagonisti di questa vicenda a lieto fine che hanno con il loro intervento, contribuito a salvare una vita. Gli auguri per una pronta guarigione che facciamo al protagonista di questa vicenda, vanno ancora una volta a fare da eco ai complimenti che questi nostri validissimi colleghi meritano davvero! Bravi, bravi ed assolutamente degni di encomio. La Polizia Locale è sempre operativa, come queste cronache pietresi ci raccontano" chiosano dall'associazione.