Alta velocità in via Amendola a Savona, spazio ad un radar per la rilevazione delle auto

Un kit di dissuasione della velocità per risolvere il problema della viabilità su via Amendola a Savona.

Il comune lo ha infatti acquistato per sensibilizzare i cittadini a diminuire la velocità di percorrenza nel tratto in questione, a vantaggio della sicurezza, considerata la presenza nelle vicinanze della chiesa, della scuola primaria, dell'Ufficio Postale e dei giardini Baden Powell.

Il kit di dissuasione è composto da un radar per la rilevazione degli autoveicoli e da un display a led che si attiva quando la velocità dei mezzi supera la soglia che è stata impostata.

Nei mesi scorsi era stato inserito il limite dei 30 km/h tra le intersezioni con via Visca e via della Tagliata.

Il problema dell'alta velocità era stato riscontrato proprio nella piazza di via Amendola e in via Visca oltre all'intersezione con via Ricci con l'arteria che è particolarmente trafficata sia per chi si dirige verso la località Valloria che verso il centro. La decisione è stata presa in considerazione della larghezza ridotta della sezione stradale, la disposizione dei veicoli in sosta in linea, l'andamento curvilineo in lieve pendenza e la presenza di attraversamenti pedonali.