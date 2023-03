Albenga: Cineforum all’Auditorium San Carlo, il 4 marzo verrà proiettato il film "Azor"

Sabato 4 marzo alle ore 21 appuntamento con il Cineforum presso l’Auditorium San Carlo in via Roma. Sarà proiettato il film Azor di Andreas Fontana con Fabrizio Rongione, Stéphanie Cléau, Elli Medeiros, Alexandre Trocki. Ingresso Libero

La trama: Yvan De Wiel è un banchiere di Ginevra. Mentre la dittatura militare in Argentina è sempre più oppressiva nei confronti della popolazione, Yvan si deve recare nel Paese sudamericano per sostituire il suo socio, misteriosamente scomparso, come accaduto a molti altri personaggi che hanno avuto rapporti con gli organi governativi.

Ci piace perché: la cinematografia argentina si presenta come una tra le più interessanti di questo inizio millennio. Il pesante vissuto storico che quella terra ha attraversato, con le dittature, i desaperecidos, le crisi economiche, inevitabilmente condiziona i registi, che non possono evitare di affrontarlo, ma lo fanno mantenendo l'attenzione sulla godibilità del prodotto cinematografico, spesso utilizzando i generi, come il thriller o la commedia. Successi come "Il segreto dei suoi occhi" o "Il cittadino illustre", che hanno anche avuto il merito di farci conoscere ottimi interpreti come Ricardo Darin, hanno avuto un buon risultato nei festival e in sala; tuttavia molti ottimi film, come questo "Azor", arrivano direttamente sulle piattaforme, per cui al cinefilo tocca diventare cercatore.