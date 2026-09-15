Il 25 e 26 settembre, presso la Sala della Stella Maris, studiose e studiosi del periodo risorgimentale saranno chiamati a confrontarsi sul tema “Il Risorgimento Lungo. Savona e la Liguria alla prova dell’Unità d’Italia”.

Il convegno nasce con l’obiettivo di riaprire il confronto e la discussione sui temi dell’Unità nazionale, affrontandoli però da una prospettiva capace di valorizzare le diverse posizioni sociali, politiche e culturali e, al tempo stesso, di mettere in luce il complesso e articolato cammino verso la nascita di una nazione che stava cercando il proprio posto nell’Europa del tempo.

L’intento è quello di riportare all’attenzione figure, vicende e aspetti forse meno conosciuti del Risorgimento, così come posizioni politiche e culturali che, nel corso del tempo, sono cadute nell’oblio, ma che meritano di essere riscoperte, approfondite e rilette alla luce di nuove prospettive storiografiche.

Particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze che il passaggio dall’antica Repubblica di Genova al Regno di Sardegna, deciso dal Congresso di Vienna, ebbe sul territorio ligure e savonese, analizzando le trasformazioni politiche, sociali ed economiche che accompagnarono l’inserimento della Liguria nel nuovo assetto dello Stato sabaudo.

Il convegno intende inoltre riportare alla luce alcuni temi significativi e meno esplorati, tra cui la partecipazione delle comunità protestanti alle vicende risorgimentali e l’avvio di un autonomo percorso di organizzazione e partecipazione femminile, nel quadro dei profondi cambiamenti che attraversarono la società italiana nell’Ottocento.

La scelta della data assume, infine, un particolare valore simbolico: il convegno si svolgerà infatti nel 150° anniversario del Congresso delle Società Operaie Affratellate di ispirazione mazziniana, tenutosi a Genova nel 1866, un appuntamento di grande rilievo nella storia del movimento operaio e dell’associazionismo democratico e mazziniano.