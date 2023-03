Savona, il Soroptimist Club organizza il dibattito "Consultori: ieri, oggi e... domani?"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist Club di Savona organizza il dibattito "Consultori: ieri, oggi e... domani?". L'appuntamento è fissato per oggi, martedì 7 marzo, alle ore 17 nella sala del Consiglio comunale.

"Secondo le Nazioni Unite, 'l’uguaglianza di genere è un diritto fondamentale, e necessario fondamento per un mondo pacifico, prospero e sostenibile'. Le donne rappresentano attualmente il 50% della popolazione mondiale eppure, ancora oggi, quasi metà di loro non ha accesso ai medesimi diritti sociali e civili, alle stesse opportunità educative e professionali ed è vittima di abusi e violenze di genere", spiegano dal Soroptimist Club.

E infatti: centoventinove milioni di ragazze nel mondo non vanno a scuola; solo il 49% dei Paesi ha raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria; in Europa, le donne guadagnano in media il 13% in meno degli uomini a parità di lavoro; quasi il 50% delle gravidanze nel mondo non è intenzionale; nel mondo vi sono circa seicentocinquanta milioni di spose bambine; secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018 il 30% delle donne nel mondo ha subito violenze sessuali; alla data del 19 settembre 2022 vi erano solo 28 Paesi nei quali 30 donne ricoprivano il ruolo di capi di Stato e/o di Governo".

"I dati sopra elencati forniscono un quadro evidente della continua diseguaglianza globale che le donne sperimentano nella vita quotidiana e devono indurre enti ed organizzazioni pubbliche e private a battersi perché la parità di genere diventi una realtà sempre più diffusa. Per indurci a riflettere su questo tema il Soroptimist International d’Europa ha organizzato la campagna 'Camminare con scarpe diverse per la parita’ di genere', invitando tutti, l’8 marzo prossimo, a parteciparvi indossando due calzature diverse, così da poter comprendere quanto la mancata parità rallenti il proprio cammino".

"I consultori sono stati istituiti con Legge 29 luglio 1975 N. 405, in un decennio caratterizzato dalla promulgazione di diverse leggi finalmente tese a dare contenuto concreto al principio dell’uguaglianza fra i sessi, solennemente affermato dalla Costituzione repubblicana, e a sostenere il diritto ad una sessualità libera e consapevole. Tali strutture si inseriscono nel tessuto di una città a misura di donna, nell’ambito del progetto “La città che vorrei” portato avanti dal Soroptimist a livello nazionale", aggiungono dal Club.

"Proseguendo un cammino iniziato lo scorso novembre, nel partecipare alle manifestazioni per celebrare la giornata internazionale dei Diritti delle Donne, il Club di Savona ha deciso di ricordare l’essenzialità per la salute femminile delle strutture consultoriali, illustrare i loro compiti attuali e interrogarsi sul loro futuro - conclude - A trattare l’argomento saranno la Dottoressa Maura Montalbetti (assistente sociale e psicologa, che per quasi un trentennio si è occupata della materia) e la dottoressa Federica Bertoloni (ostetrica presso il consultorio di Valleggia della Asl 2), ed il pomeriggio sarà concluso da un intervento della Prof. Angelica Lubrano (Presidente del Gruppo savonese dell’Unione Donne in Italia, dalla sua fondazione in prima linea nel sostenere i diritti della popolazione femminile)".