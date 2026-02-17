A Bergeggi incontri su "10 parole nel Vangelo di Marco"

Domenica 22 febbraio alle ore 18 presso la canonica della Parrocchia San Martino Vescovo, in via santa Caterina 1, si terrà il primo di dieci incontri su "10 parole nel Vangelo di Marco", a cura del parroco don Adolfo Macchioli. Lo scopo è "imparare a conoscere Gesù e (ri)conoscersi in libertà, in verità e in confronto con la Parola", dicono gli organizzatori.

Il primo incontro verterà su "Cercare - Chiarire il proprio desiderio", "Liberare - Gesù libera dal peccato", "Mettere al centro - La Parola che libera", "Dividere - Il potere di Gesù e il male", "Accogliere - Il seme del Regno", "Sperare - Salire sulla barca in tempesta", "Condividere - Il dono: Spendere la vita", "Confessare - Identità e alterità: tu e io legati insieme", "Servire / Seguire - Liberi dal peso del calcolo per seguire e servire" e "Ungere - Il profumo della gratuità e dell'amicizia".

Gli appuntamenti sono aperti a tutti dai 20 ai 35 anni. Per informazioni si può contattare Matilde al numero di cellulare 3489721843.