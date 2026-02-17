Cairo Montenotte, “Amore o inganno?”: da Fidapa e Siulp un incontro per prevenire le truffe sentimentali

Sempre più persone, in Italia e nel mondo, cadono vittima delle truffe affettive, un fenomeno in forte crescita che sfrutta la fiducia, la solitudine e i sentimenti per ottenere denaro o informazioni sensibili, da parte delle vittime. Per questo motivo, La Fidapa Bpw Italy Sezione di Savona con Siulp Savona organizzano presso la Biblioteca Civica di Cairo Montenotte a Palazzo Scarampi il Convegno “Amore o Inganno?“ Riconoscere e prevenire le truffe affettive un evento rivolto alla cittadinanza con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema delicato e spesso sottovalutato già proposto lo scorso 12 Novembre presso Villa Cambiaso a Savona e che ha visto una partecipazione molto sentita.

Durante l’incontro, che si svolgerà il 28 febbraio alle 16, verranno approfonditi:

Le modalità più comuni con cui i truffatori instaurano relazioni affettive online, attraverso un role playing

I segnali d’allarme da non ignorare;

Le strategie psicologiche utilizzate per manipolare e convincere;

Le azioni da intraprendere in caso di sospetto o truffa;

Come denunciare e a chi rivolgersi per ricevere supporto.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti che offriranno una panoramica completa del fenomeno e metteranno a disposizione strumenti pratici per proteggersi. Saranno inoltre condivise testimonianze reali e casi studio, utili per comprendere come queste truffe si sviluppano e perché possono colpire chiunque, indipendentemente da età, livello culturale o esperienza digitale.

“Informare è il primo passo per prevenire, le truffe affettive agiscono sul lato emotivo e psicologico delle persone, e proprio per questo è essenziale conoscere i meccanismi che le alimentano e imparare a riconoscerli per tempo”.

L'evento ha il Patrocinio del Comune di Cairo, di Fidapa Bpw Italy Distretto Nord Ovest, di Zonta Club Savona e Valbormida , della Consulta Provinciale Femminile e di Save di Woman.