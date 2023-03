Chiesa del Pero di Varazze, spazio alle indagini per poter demolire il campanile: per ora le 3 famiglie sfollate non possono rientrare in casa

Via al monitoraggio e alle operazioni di trivellazione per effettuare i carotaggi. Proseguono gli interventi sul campanile dell'ex chiesa dell'Annunziata della frazione Pero di Varazze.

I tecnici infatti stanno effettuando approfondimenti, indagini approfondite sul campanile per avere il via libera dalla Soprintendenza e capire come effettuare lo smaltimento e la demolizione in attesa che arrivino i sensori per capire se lo stesso è ancora in movimento.

Nel frattempo però le 3 famiglie che erano state evacuate lo scorso 5 dicembre dopo il crollo di una porzione del tetto della chiesa sconsacrata, non potranno ancora tornare nelle loro abitazioni.

Giovedì scorso la Curia, il sindaco Luigi Pierfederici, il vescovo Calogero Marino e il parroco della parrocchia del Pero hanno incontrato i residenti illustrandogli gli interventi che sono in corso con le richieste della Soprintendenza per poter passare alla fase di demolizione del campanile attualmente in una fase precaria e instabile.

L'impalcatura presente verrà comunque spostata fuori dalla carreggiata consentendo a breve la riapertura della Sp542 a doppio senso di circolazione (da dicembre è a senso unico).