Laboratori creativi per bambini a Cengio, tutto pronto per la 41° edizione

A Cengio tornano i laboratori creativi per bambini (da 4 a 12 anni). L'appuntamento giunto alla 41° edizione, si terrà sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle ore 15 alle 17.30: da questa edizione torneranno in presenza nella splendida cornice di Palazzo Rosso, all'interno di locali accoglienti e riscaldati.

I bambini partecipanti potranno colorare, disegnare, creare, dipingere, incollare e

divertirsi con tantissime attività creative. Tutte iniziative gratuite, come "Cengio in Fiaba" (storie interattive raccontate e da colorare) e il corso di inglese.

L'organizzazione è a cura dell'associazione "Un Sorriso per Tutti" ODV di Cengio con il patrocinio del comune, il contributo della Fondazione De Mari e la collaborazione dell'ASD Pippo Vagabondo, La Rosa dei venti ASD, il Doposcuola Olmocolmo, e Fastrack Training.

"Diciotto anni di laboratori creativi. Diciotto anni di sorrisi, piccoli bambini ora grandi, hanno nelle mensole della cameretta, ancora qualche lavoretto di allora. Bicchieri incisi, mollette colorate, tappi di sughero, qualche disegno colorato, bottiglie e bicchieri di plastica, tutto aveva preso nuova vita", spiegano gli organizzatori.

"L’idea del riciclo, recuperare materiali spesso buttati nella raccolta differenziata, ha permesso di comprendere che ogni materiale può essere ricondizionato, ripreso, riutilizzato. E’ importante capire che quello che si butta, non sempre è un rifiuto, ed è necessario che i bambini lo comprendano fin da piccoli. E’ così, anche una passeggiata in spiaggia con i propri figli, può essere fonte di conchiglie, sassolini o legnetti per realizzare oggetti unici. E’ un po’ come guardar le nuvole...si possono scorgere forme di animaletti, che cambiano con il soffiare del vento... ognuno vede il suo... con la propria fantasia...".



"Con il passare degli anni, le nuove tecnologie hanno diffuso nelle case computer, console di giochi e telefoni cellulari. Purtroppo, anche se la tecnologia ha contribuito a semplificare parecchie cose, ha anche distolto dalla realtà i bambini e i ragazzi fin da piccoli. Dopo questa premessa è facile comprendere quanto siano importanti attività di questo genere nell’età evolutiva: creare con le proprie mani oggetti unici utilizzando colori, colla e quant’altro e farlo con altri bambini, crea una sinergica aggregazione", concludono gli organizzatori.



I volontari dell’associazione, partecipano periodicamente durante l’anno, a corsi di aggiornamento con tematiche di artigianato artistico. Apprendono nuove tecniche da presentare ai corsi nei laboratori creativi di Cengio. Le pre-iscrizioni vanno fatte al seguente link CLICCA QUI. Per informazioni più dettagliate visitare www.cengiadi.it.