Loano, i Lions organizzano un convegno sulle dipendenze

Il Lions Club “Loano Doria” organizza con il Lions Club “Finale L. Loano Pietra L. Host” il convegno sulle dipendenze il 10 marzo dalle ore 17 presso la sala consiliare del municipio in piazza Italia 2, a Loano.

Molti i relatori che verranno introdotti dalla psicologa dottoressa Sabrina Bonino del Lions Club “Loano Doria” che condurrà il convegno: il dottore Roberto Carrozzino, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl 2 di Savona; la dottoressa Nicoletta Conio, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Psicologia Clinica Asl 2 di Savona; il dottor Mauro Selis Ser.D Asl 2 di Savona; il dottor Gianluigi Bocchio, Medico di Medicina Generale e vice sindaco del comune di Loano; la dottoressa Anna Lambri, responsabile per la Salute all’Istituto Falcone di Loano; il tenente colonnello Paolo Belgi, comandante Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona; il professore Giovanna C. Bergui, ordinario universitario TO e MI Membro Nit.