Albenga, occupano le strutture del campo sportivo di via Pontelungo: rinvenuta droga, sei denunce

I carabinieri e la polizia locale di Albenga, in collaborazione col Nucleo cinofili dell'Arma di Villanova D’Albenga, nell'ambito di un ampio programma di controllo delle aree degradate e abbandonate, nella giornata di ieri hanno ispezionato il complesso del campo sportivo, da tempo dismesso, di via Pontelungo.

Le operazioni, durate alcune ore, hanno permesso di identificare sei giovani cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, che attraverso l'effrazione delle serrature degli ingressi, alcune delle quali erano anche state appena sostituite, si sono introdotti all’interno del complesso adibendolo a loro dimora.

L’attività investigativa, inoltre, ha consentito di rinvenire e sequestrare alcune decine di grammi di hashish, di cui due dei sei nordafricani controllati se ne sono attribuiti il possesso.

Per tali motivi, sono stati tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria di Savona per il reato di invasione di edifici, mentre i due trovati in possesso del narcotico sono stati segnalati alla Prefettura di Savona per detenzione stupefacenti per uso personale.

L’Arma di Albenga, sulla scorta dei risultati conseguiti, proporrà i soggetti controllati per l’applicazione di misure di prevenzione personali. I controlli delle aree periferiche e/o abbandonate e degli immobili in disuso, suscettibili di divenire luoghi di bivacco e occasionalmente utilizzate da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, sono costantemente monitorate dai carabinieri della Compagnia di Albenga e della polizia locale ingauna, al fine di garantire un controllo capillare del territorio.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.