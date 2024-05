Carcare, imbrattata la sede degli Alpini. Il sindaco Mirri: "Tolleranza zero, incrementeremo la videosorveglianza"

La scorsa settimana, la sede degli Alpini di Carcare è stata imbrattata con scritte spray, scatenando una ferma reazione da parte delle autorità locali.

Il sindaco Rodolfo Mirri ha espresso una posizione di fermezza, definendo l'episodio come un atto vandalico da condannare senza mezzi termini.

"Non possiamo tollerare questi comportamenti", commenta Mirri. "Non si tratta di semplici ragazzate, ma di azioni compiute da vandali. Questi soggetti, presumibilmente ragazzi, devono comprendere che le proprietà comunali e private vanno rispettate e che non saranno tollerati atti che danneggiano il patrimonio e il senso di comunità".

Per ovviare a questa situazione, il sindaco ha annunciato immediate misure per contrastare questo fenomeno: "Incrementeremo la videosorveglianza per aiutarci a individuare i responsabili".