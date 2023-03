‘Occhio alla strada’, Brunetto (Lega): "Avviare la campagna di prevenzione della maculopatia, Regione Liguria capofila"

“Campagna di prevenzione della maculopatia. Occorre che la giunta regionale si attivi presso la Conferenza Stato-Regioni affinché venga istituita, oltre che in Liguria come Regione capofila, la campagna di prevenzione ‘Occhio alla strada’ coinvolgendo l’Anci, le autoscuole, i medici di Medicina generale e le farmacie. In tal senso, la Lega ha depositato un ordine del giorno che entro breve verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea legislativa della Liguria. La maculopatia, infatti, può presentarsi a partire dai 40 anni e le cause principali possono essere legate al diabete o a scompensi metabolici. Inoltre, l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei vari dispositivi, come computer e smartphone, accentua la malattia e i deficit visivi che questa produce. Tuttavia, il telelavoro e l'utilizzo dei vari dispositivi è oggi d'obbligo per poter lavorare e quindi bisogna accertare la malattia prima che si manifestino le cause. La perdita della patente di guida comporta una grave limitazione della propria libertà e autonomia quotidiana, venendo meno anche i requisiti di idoneità lavorativa in diversi casi come, per esempio, autisti, rappresentanti di commercio e appartenenti alle Forze dell’ordine. E’ quindi necessario avviare istituzionalmente questa campagna di prevenzione senza ritardo”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.