Degrado in Corso Tardy e Benech, senzatetto dà fuoco ai cassonetti. Scaramuzza (Lega Savona): "Situazione fuori controllo"

"La misura è colma. Quello che è successo ieri sera in Corso Tardy e Benech a Savona è l'ennesimo episodio di una situazione fuori controllo. Noi commercianti e residenti siamo stanchi, spaventati e sfiduciati". Così commenta Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega a Savona, dopo l’incendio provocato da un senzatetto.

"Riceviamo solo promesse mentre la situazione per il commercio precipita e la sicurezza è compromessa. Eppure, quando di recente Savona ha ospitato gli Stati generali della Polizia Locale, il sindaco si è presentato solo per qualche minuto. Una materia che forse non è di suo interesse? Niente di più sbagliato: è necessario dare ascolto ai problemi dell'intera città, non solo delle vie centrali pedonalizzate e ora vuote.

"Noi commercianti di prossimità resistiamo in Corso Tardy e Benech, ma non possiamo accettare scene di cassonetti in fiamme come se fossimo nel Bronx", conclude.