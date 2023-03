Villanova, parco inclusivo per i bimbi della scuola, il sindaco: “Al via anche un nuovo grande progetto”

“Abbiamo provveduto a fare un restyling dell’intero parco, riparando o sostituendo i giochi già presenti e inserendo alcuni elementi inclusivi per dare a tutti i bambini, anche con disabilità, la possibilità di divertirsi insieme agli altri – spiega il sindaco Pietro Balestra -. Si tratta di giochi fruibili dai 2 agli 8 anni, quindi ideali per gli alunni della scuola dell’infanzia e per le prime tre classi della primaria”.

Inoltre, c’è l’idea di un parco nell’area adiacente al campo sportivo: “Andremo in gara a breve e prevede il percorso per le mountain bike, l’agily per i cani e tante attività bellissime per lo svago di tutti e per abbracciare tutte le età. Cerchiamo di dare spazi e divertimento ai nostri giovani”, conclude il sindaco Balestra.