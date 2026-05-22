Scomparsa Carlo Petrini, il cordoglio di Bucci: "Se ne va un grande innovatore"

"La scomparsa di Carlo Petrini lascia un enorme vuoto nel panorama della cultura, dell’agricoltura e dell’enogastronomia italiane. Se ne va un grande innovatore che ha saputo guardare alla sostenibilità e al rispetto della natura con un approccio inedito e moderno, rivoluzionando il modo di affrontare questi temi sia a livello nazionale che internazionale".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, alla notizia della scomparsa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini.

"Petrini aveva uno stretto legame con la Liguria, come dimostrano i tanti presidi Slow Food del nostro territorio e le numerose iniziative promosse qui, a partire da Slow Fish di cui l’anno scorso abbiamo celebrato insieme il ventennale. Da parte mia e di tutta la Regione Liguria voglio esprimere il più sincero cordoglio ai suoi cari", conclude.