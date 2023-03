Milano-Sanremo, la Classicissima a Savona ritorna a passare in via Nizza: ecco tutti i divieti

La Milano-Sanremo ritornerà a passare in via Nizza.

Sabato prossimo quindi la Classicissima di ciclismo di primavera dopo 3 anni tornerà ad attraversare per intero l'Aurelia di Savona.

Nelle ultime tre edizioni infatti tra l'oramai celeberrimo diniego del 2020 dei sindaci del savonese al passaggio sulla costa e la decisione di Rcs, organizzatori della corsa, di effettuare il passaggio ad Asti, Alba Fossano e Ceva e il cantiere per il restyling con la creazione della pista ciclabile dalle Fornaci a Zinola, la carovana dopo Corso Mazzini aveva tirato dritto verso corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera e prima della rotonda dell'ingresso autostradale aveva girato a sinistra verso la galleria di via Nostra Signora del Monte per poi reimmettersi sull'Aurelia a Zinola, altezza supermercato Ekom.

I lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto sarebbero conclusi, con la sistemazione delle piste ciclabili (l'asfalto sgranava) che dovrebbero essere ultimate a stretto giro di posta.

Nel frattempo il comandante della polizia locale Igor Aloi ha firmato l'ordinanza con i divieti di sosta previsti per sabato prossimo.

Saranno presenti i divieti dalle 9 del 18 marzo e fino all'avvenuto passaggio della corsa in Via Montenotte, da Corso Mazzini a Corso Colombo; in Corso Colombo, da Via Montenotte a Via Guidobono; in Via Gramsci in direzione ponente e sul corrispondente versante opposto (lato mare) all'altezza dell'attraversamento pedonale.

Presente chiaramente anche il divieto di circolazione veicolare 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti e fino al passaggio del cartello "fine corsa".