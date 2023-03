Milano -Sanremo, possibili disagi al regolare passaggio dei bus

Sono possibili disagi al servizio di Tpl Linea, sabato 18 marzo, nelle località savonesi che riguarderanno le linee litoranee urbane ed extraurbane, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione sportiva “Milano – Sanremo”.

Le modifiche rispetto al regolare passaggio dei bus sono relative alla sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate dalla corsa ciclistica. La gara partirà da Abbiategrasso (MI), piazza Cavour, alle ore 10.10, con arrivo a Sanremo, via Roma, alle ore 17.10 circa, con passaggio nella provincia di Savona dalle ore 14.22 circa (Comune di Varazze) alle ore 15.56 circa (Comune di Andora), oltre alle località dell’entroterra interessate dal percorso dei corridori.

Interessati i tratti di strada nei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora.

A Savona il transito avverrà in Corso Mazzini, Via Montenotte, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, Via Nizza e Via Aurelia.

La sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 45 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

L’azienda di trasporto savonese comunica, quindi, che potranno verificarsi momentanee variazioni al servizio legate alla sospensione del traffico veicolare sulle strade interessare al transito della competizione sportiva.

Il personale dell’azienda di trasporto dovrà attenersi alle indicazioni fornite dagli organi preposti alla gestione della viabilità.

QUI la cronotabella.