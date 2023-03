Filt Cgil Savona: Alessio Negro riconfermato Segretario alla guida del Settore Porti

Si è svolta, presso la Sala Museo della Compagnia Unica "Pippo Rebagliati" di Savona, l'Assemblea Generale della FILT CGIL Provinciale.

Viene riconfermato Segretario, alla guida del Settore Porti, il Coordinatore sindacale dei Delegati CULP, Alessio Negro coadiuvato da Giorgio Pizzorno, presidente dell'assemblea Generale e Delegato dei Lavoratori dipendenti di Reefer Terminal per la Segreteria.

"La FILT-CGIL avrà il compito di "tenere testa al passo dei tempi" dove la contesa globale dei Grandi Gruppi Armatoriali-terminalistici sta "spingendo" per affermare una concorrenza verticale sul settore e nuovi modelli di lavoro a discapito di quanto conquistato in anni di lotta dai lavoratori di porti" fanno sapere dalla Segreteria, rimarcando la propria posizione sullo sviluppo infrastrutture: "che gli investimenti non siano strumentalizzati per attuare una deregulation del modello di Lavoro portuale e dei diritti dei Lavoratori".

Viene posta particolare attenzione sul tentativo di affitto di ramo d'azienda dei magazzini frutta di Reefer Terminal in favore di un nuovo art 16 Maersk Italia che segnerebbe lo "sbarco" della logistica nei confini portuali a danno del modello porto e dell'interesse dei 64 Lavoratori che sarebbero "ricollocati" lontani dalle sicurezze occupazionali legate alla Concessione Terminalistica e al lavoro portuale.

"In questa fase, dove gli incidenti sul lavoro continuano a mietere vittime nei porti e sui territori, il rispetto dei CCNL Nazionali e la puntuale interpretazione delle leggi sul lavoro divengono base di partenza indispensabile per un percorso mirato alla sensibilizzazione delle aziende perché maggiore è la richiesta di produzione, e a basso costo, maggiore è il rischio su occupazione e sicurezza dei Lavoratori" continuano dalla FILT CGIL.

"Bene per i fondi stanziati per la costruzione della diga foranea di Porto di Vado, per l'implementazione dell'illuminazione nel Porto di Savona e per la formazione, e ricollocamento inabili, dell'Art 17".

"Il percorso di ringiovanimento della pianta organica della Compagnia Unica di Savona parte con la fase, già avviata, di avvicendamento alla pensione e la contestuale stabilizzazione a soci speciali degli interinali in forza - continuano - La proroga dell'isopensione fino al 2026 da parte del Governo apre ad uno scenario di ulteriore possibilità di ringiovanimento della pianta organica della CULP con annessi e connessi, mentre stiamo sollecitando le segreterie Nazionali perché venga definito con chiarezza il fondo pensionistico per i Lavoratori dei porti e dell'AdSP. Riteniamo necessario non abbassare la guardia rispetto allo sviluppo di turni per i dipendenti dei terminal e verso l'Art. 17 che nonostante il contesto positivo vede dell'aumento di 4000 giornate preventivate dall'Autorità di Sistema solo il miraggio".

"Il rischio di disperdere la manodopera interinale del Porto, formata e in formazione, diviene un tema attuale per il quale l'Autorità di Sistema Portuale e il porto dovranno trovare soluzioni in termini di maggiori tutele lavorative. Parte delle preoccupazioni della FILT-CGIL sono volte alle deroghe al CCNL e alle flessibilità firmate su Reefer Terminal che, assieme alla fase di riassetto dei traffici, rischiano di portare a una flessione negativa di possibilità di avviamento per Soci, Soci sPeciali e Interinali della CULP, mentre le prime lamentele dei dipendenti del Terminal su quanto convenuto dai firmatari della contrattazione integrativa e il mancato rinnovo dei lavoratori a tempo determinato di Reefer Terminal esortano la necessità di alzare il livello del dibattito sulle banchine del porto e di un intervento atto a richiamare all'ordine delle cose" concludono infine da FILT CGIL Porti.