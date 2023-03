Il contributo dei Lions di Savona e Spotorno nella settimana mondiale del Glaucoma

In occasione della settimana mondiale del Glaucoma 12-18 Marzo 2023 la ASL 2 di Savona ha aderito con una campagna di prevenzione del glaucoma coadiuvata dai Lions del Club Savona Torretta e Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio che hanno messo a disposizione il tonometro a soffio, i volontari ed i soci dell’Unione Ciechi Sezione di Savona.

Nelle giornate del 16-17 marzo 2023 presso il poliambulatorio di Via Collodi di Savona sono stati sottoposti a screening della pressione oculare mediante tonometro a soffio 160 persone, 92 donne e 68 uomini, di età compresa tra i 20 ed i 94 anni con una media di 67,5.

La comunicazione capillare dell’evento proposta sia attraverso i canali istituzionali dell’ufficio comunicazione della ASL2, sia grazie ai media social fb, giornali on-line ha permesso di raggiungere cittadini di quasi tutto il territorio della provincia di Savona con una prevalenza savonese ha dichiarato la dott.ssa Nadia Grillo, referente per conto del Lions e dell’ASL per questa problematica.

Riportiamo queste dichiarazioni, riprendendole dal comunicato ufficiale della Asl 2, in quanto fondamentali per comprendere la gravità della malattia: ”Il glaucoma è una malattia cronica molto subdola tanto da essere definito il “ladro Silenzioso della vista” perché solo nelle fasi avanzate può dare dei sintomi e, se non curato adeguatamente, può portare a cecità. Il glaucoma, infatti, è la seconda causa di cecità al mondo. Secondo il "World Report on Vision" 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da glaucoma. Tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. In Italia si stima che circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che metà di esse non lo sappia”.

E ancora “Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che interessa quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. Solo in alcuni casi può manifestarsi in forma acuta, con violento dolore all’occhio, nausea, forte irritazione e con pressione oculare molto elevata.“ afferma Nadia Grillo, specialista oculista ASL2 e referente per la Liguria di ANPIG “Quasi sempre il glaucoma è dovuto a un aumento della pressione interna dell’occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista accompagnati da riduzione del campo visivo (si restringe lo spazio che l’occhio riesce a percepire senza muovere la testa) e alterazione della “testa” del nervo ottico visibile all’esame del fondo oculare“.

Ma torniamo alla indagine savonese.

Il campione di popolazione esaminato è risultato prevalentemente nei valori normali della pressione oculare; solo 12 persone superavano i valori del tono oculare considerati statisticamente nei limiti della norma oppure si collocavano in una situazione border-line.

Tra le 160 persone 15 riferivano di essere affetti da glaucoma, di cui 4, malgrado la terapia topica ipotonizzante risultavano con valori lievemente più alti rispetto alla norma.

Nel gruppo esaminato almeno 44 persone riferivano familiarità per la malattia glaucomatosa (fattore di rischio molto importante insieme all’età avanzata) e di questi 6 soggetti evidenziavano la pressione oculare con valori lievemente superiori alla media.

Sono state registrate eventuali patologie oculari associate come miopia, maculopatia e cataratta; sono stati rilevati inoltre 15 soggetti diabetici e 30 ipertesi in terapia.

Certamente uno screening non sostituisce la visita oculistica che, per accertare la patologia glaucomatosa, necessita di tempo adeguato, nonché altri parametri ed esami strumentali.

La campagna di prevenzione è utile e direi fondamentale, concludono dal Lions, in quanto favorisce la sensibilizzazione della popolazione (soprattutto della fascia più anziana, dai 65 anni in su), ma mette in luce anche eventuali fattori di rischio come l’ipertono oculare, la familiarità, la miopia, il diabete.

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito al successo della campagna di prevenzione, sia in prima linea, come il personale medico, sia assicurando l’assistenza a tutte queste persone che hanno potuto accedere allo screening in modo ordinato, tanto che l’attività istituzionale ha potuto funzionare senza problemi.

Un ringraziamento degli organizzatori va anche tributato ai 160 pazienti, che si sono messi in viaggio da Pietra Ligure piuttosto che da Varazze, comprendendo quanto importante sia la prevenzione di una malattia così invalidante come il glaucoma che, se non curato o diagnosticato precocemente, porta a cecità irreversibile.