Paolo, tetraplegico dopo un’aggressione: “Carlo Conti, lasciami portare il mio messaggio a Sanremo”

«Carlo Conti ascoltami, vorrei portare il mio messaggio a Sanremo». E' un appello diretto e semplice al conduttore del prossimo Festival di Sanremo quello che arriva da Paolo, il giovane albenganese rimasto tetraplegico dopo una brutale aggressione nel maggio di un anno e mezzo fa quando, uscito dalla discoteca, degli sconosciuti lo avevano attaccato alle spalle per rubargli il monopattino elettrico sul quale stava tornando a casa. Colpito con un pugno cadde violentemente a terra sbattendo la testa. Le conseguenze furono devastanti: un grave trauma cranico che lo ha reso tetraplegico.

Ospite questa mattina (22 dicembre, ndr) della trasmissione Storie Italiane su Rai 1, con fatica ma con una forza che va oltre la voce, Paolo chiede che la sua storia non resti solo una tragedia personale, ma diventi un messaggio. Una richiesta, quella di poter salire sul palco dell'Ariston, mossa dalla volontà di parlare ai giovani, davanti a milioni di essi, per denunciare la violenza gratuita e ricordare quanto un gesto apparentemente "banale" possa distruggere una vita.

La sua vicenda aveva già profondamente scosso Albenga e l'intera Liguria generando una vasta ondata di solidarietà, per aiutare la sua famiglia nel lungo e durissimo percorso medico di riabilitazione, dove in meno di un anno ha dovuto affrontare circa cinquanta interventi chirurgici. Un calvario fatto di ospedali, terapie e sacrifici, condiviso giorno dopo giorno con la sua famiglia.

Ora la sua voce e la sua tragica esperienza vogliono farsi portatori di un messaggio per contrastare quella violenza che troppo spesso tocca generazioni sempre più giovani e per motivi sempre più banali. Messaggio che Paolo ha già lanciato nei giorni scorsi, intervenendo sempre in tv a Fuori dal Coro su Rete 4, e che ha chiesto di condividere anche a Olly con l'obiettivo di portare un suo concerto in provincia di Savona per dire "Stop alla violenza giovanile".