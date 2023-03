Pietra, nuove sedi per l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (FOTO)

Ieri mattina, con una solenne celebrazione alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi, degli assessori Marisa Pastorino e Daniele Rembado e delle autorità civili, militari e religiose del comprensorio sono state inaugurate le nuove sedi, ubicate in piazzale Geddo, delle sezioni pietresi dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Madrine la signora Angela Pertile, vedova del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Amleto Selleri, e la signora Danila Parodi.

Con il presidente della sezione "Giovanni Pazzaglia" dell'Associazione Nazionale Carabinieri Stefano Cecchini e il Presidente della sezione "Gruppo Nocchiere Enrico Pietro” dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Angelo Zambarino hanno portato i loro saluti il generale dei Carabinieri in congedo Franco Fascia e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga Capitano Walter Crescentini.

Dopo la benedizione del Parroco della Basilica di San Nicolò Don Giancarlo Cuneo e il taglio del nastro, la giornata è stata l'occasione per onorare la memoria del maresciallo maggiore dei Carabinieri Amleto Selleri "Shell", componente del nucleo antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure tra il 1987 e il 1991, con una targa voluta dai suoi compagni dell'allora squadra speciale di stanza presso la Legione Carabinieri di Torino, nata negli anni '70 con il compito di contrastare il terrorismo degli “anni di piombo”.

I nuovi locali, che il Comune di Pietra Ligure ha messo a disposizione delle associazioni del territorio per svolgere le attività di volontariato a beneficio della comunità, sono il risultato della riqualificazione di uno stabile in piazzale Geddo contiguo al passaggio pedonale che porta al sottopasso per il centro storico. La ristrutturazione ha visto la suddivisione dell’originale ambiente unico in due locali distinti e indipendenti, entrambi dotati di ingresso autonomo, ampie finestre e servizi igienici.

"Ieri è stata è una bella giornata, dal profondo significato civico e contrassegnata dai valori dell’impegno e della dedizione al bene comune - ha commentato il sindaco Luigi De Vincenzi - Ringraziamo tutte le autorità civili, militari e religiose che sono intervenute, le splendide madrine, i signori Ghione, genitori del Maresciallo Capo Daniele Ghione caduto nella strage di Nassirya e un ringraziamento davvero di cuore ai compagni di “Shell”, la loro presenza qui ci commuove nel profondo – Un grazie speciale, ovviamente, all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per il loro impegno civico, solidaristico, di utilità sociale e di protezione civile che svolgono con passione e dedizione a beneficio di tutta comunità. A nome mio personale, degli assessori Pastorino e Rembado e dell’intera amministrazione e, ne sono certo, di tutta la nostra comunità, gli auguri di buon lavoro nello loro rispettive nuovi sedi", conclude il sindaco.

“Desideriamo ringraziare tutti quelli che ieri hanno voluto essere presenti, le autorità intervenute, il capitano Walter Crescentini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, Don Giancarlo e le sezioni e i gruppi dell’ACN e dell’ANMI. Un ringraziamento specialissimo ai colleghi del reparto speciale di Torino e al generale Franco Frasca che sono stati qui a ricordare il loro fratello Amleto Selleri – dichiarano il presidente della sezione "Giovanni Pazzaglia" dell'Associazione Nazionale Carabinieri Stefano Cecchini e il Presidente della sezione "Gruppo Nocchiere Enrico Pietro” dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Angelo Zambarino - Soprattutto vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per aver individuato, ristrutturato e consegnato in tempi brevissimi le nuovi sedi. Siamo orgogliosi e onorati del fatto che il sindaco e gli assessori Pastorino e Rembado ci abbiano resi partecipi dello svolgimento dell'iter burocratico e dei lavori di riqualificazione, chiedendoci sempre il nostro parere sull'ubicazione e sui progetti di massima delle due sedi. Grazie. Grazie di cuore!”, concludono Cecchini e Zambarino.