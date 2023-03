Stagione musicale dell'Associazione Rossini di Savona, il 23 marzo il recital pianistico “Lieder, amori, viandanti” di Giovanni Doria Miglietta

Continua la ricca stagione musicale dell'Associazione Rossini di Savona. Giovedì 23 marzo, alle 17,30, presso la sala Stella Maris (piazza Rebagliati, zona porto) sarà la volta di un suggestivo recital pianistico intitolato “Lieder, amori, viandanti” tenuto dal pianista Giovanni Doria Miglietta. In programma musiche di F. Schubert /F. Liszt, Rachmaninov e Gershwin.

La stagione si avvale del sostegno della Fondazione De Mari di Savona.

L'ingresso è libero.

L'artista

Giovanni Doria Miglietta nasce ad Imperia e inizia lo studio del pianoforte sotto la guida del padre all'età di 3 anni. Successivamente studia privatamente a Genova con Lidia Baldecchi Arcuri con la quale si diploma con il massimo dei voti presso il conservatorio di Genova. Parallelamente si diploma presso il liceo classico della sua città. Nel 2005 ottiene il diploma di master presso l'accademia di Pinerolo sotto la guida di Laura Richaud. Con la stessa insegnante consegue il diploma accademico di secondo livello ad indirizzo concertistico presso il conservatorio di Torino con lode e menzione speciale. Parallelamente studia presso la “Somerakademie” di Cervo con Arnulf Von Arnim e con Carlo Balzaretti a Milano.

Ha seguito inoltre master Class con Alexander Lonquich, Philippe Entremont, Gary Moutier, Massimiliano Damerini, Benedetto Lupo e Jean Bernard Pommier che lo ha scelto nell' ambito del Monaco Music Master per eseguire il concerto No. 2 di C. Saint Saens con l'orchestra filarmonica di Montecarlo. Fondamentale è stata la conoscenza del pianista Enrico Pace con il quale ha studiato dal 2008 sempre all'accademia di Pinerolo. Nel corso degli anni si è laureato in diversi concorsi fra cui: Premio Rovere d'Oro di San Bartolomeo al Mare, Bando “Rec and play” Cidim Nuove Carriere (Palermo), XVII Ibiza international Piano competition (Spagna), II The muse international piano competition (Grecia), XII Jean Francaix Piano competition (Parigi), III Southern Highlands International Piano Competition (Australia), Premio Luciani (Cosenza).

Ha suonato per prestigiose istituzioni in Italia, Francia, Spagna, Svizzera. Inghilterra, Germania e Australia fra cui si possono citare: Società dei concerti di Milano in Sala Verdi, Serate musicali di Milano al teatro Dal Verme, Palazzina Liberty a Milano, Unione Musicale di Torino, Polincontri di Torino, VI° Festival Mito settembre musica, Festival di Portogruaro, 25° Ascoli Piceno Festival, Festival di Cervo, 64° Ravello Festival, Festival Pianistico di Carrara, Società dei concerti di Piacenza, Amici della Musica di Palermo, Associazione Bellini di Messina, Filarmonica di Trento, Festival internazionale di Castel Rigone, Festival delle Nazioni a Roma,XX Ibiza Piano Festival, Altdorf spring festival (Svizzera), Stadhalle di Tuttlingen (Germania), "Salle Panopee" a Parigi, “Auditorium Ranieri III” Montecarlo, “Chevalier College” a Bowral (Australia).

Si è esibito da solista con Orchestre come L’orchestra Filarmonica di Torino OFT, Orchestra Milano Classica, Orchestra Prokofiev di Donetsk, Orchestra 900 del Teatro Regio di Torino, European Young Mahler Chamber Orchestra. Ha inciso per l’etichetta Piano Classics l’integrale in 3 cd dell’opera pianistica di Earl Wild che gli ha valso recensioni entusiastiche di riviste come “Fanfare” (che gli ha dedicato una copertina),“ Gramophone” “Click Musique”. Con il violoncellista Lambert Curtoni ha inciso per la Brilliant Classics l’integrale in due cd delle sonate per violoncello e pianoforte di Alfredo Piatti. Dal 2012 insegna pianoforte presso l'Accademia di musica di Pinerolo.