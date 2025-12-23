 / Cronaca

Cronaca | 23 dicembre 2025, 07:37

Vado, lutto per la scomparsa di Emanuela Benni

Titolare con il marito della gastronomia "Le cose buone" in via Gramsci

Vado, lutto per la scomparsa di Emanuela Benni

Vado piange la scomparsa di Emanuela Benni.

Era titolare insieme al marito Roberto della gastronomia "Le cose buone" di via Gramsci.

"L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Vado Ligure partecipano con profondo cordoglio alla scomparsa di Emanuela Benni, persona di alto valore umano e professionale, che ha lasciato un segno significativo nella vita della città, nel tessuto commerciale e tra i colleghi - il ricordo e cordoglio del Sindaco Fabio Gilardi - Donna stimata e apprezzata per il suo lavoro e la sua passione, il suo ricordo resterà vivo nella comunità vadese. A nome mio personale,  dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Vado Ligure, esprimo la più sincera vicinanza al marito e a tutta la famiglia, unendomi con rispetto e partecipazione al loro dolore in questo momento di grande tristezza".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium