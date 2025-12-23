Vado, lutto per la scomparsa di Emanuela Benni

Vado piange la scomparsa di Emanuela Benni.

Era titolare insieme al marito Roberto della gastronomia "Le cose buone" di via Gramsci.

"L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Vado Ligure partecipano con profondo cordoglio alla scomparsa di Emanuela Benni, persona di alto valore umano e professionale, che ha lasciato un segno significativo nella vita della città, nel tessuto commerciale e tra i colleghi - il ricordo e cordoglio del Sindaco Fabio Gilardi - Donna stimata e apprezzata per il suo lavoro e la sua passione, il suo ricordo resterà vivo nella comunità vadese. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Vado Ligure, esprimo la più sincera vicinanza al marito e a tutta la famiglia, unendomi con rispetto e partecipazione al loro dolore in questo momento di grande tristezza".