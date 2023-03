Stella, proseguono i lavori per la nuova piazzola per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso (FOTO)

Inizia a prendere forma la nuova piazzola per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso sanitario nell'area comunale di località Colletto a Stella San Giovanni.

I lavori finanziati dal Comune prevedono, in accordo con il Servizio Sanitario d'emergenza regionale, di allestire l'area in attuazione del più ampio progetto di riqualificazione dell'area per una sua destinazione a servizi pubblici.